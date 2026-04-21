【渋谷PARCO 10F】PBOX STNDに日本で活躍するサインペインター11名が集結！「TOKYO SIGN PAINTING FESTIVAL」開催

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（本社：東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）が運営する、渋谷PARCO 10FのPBOX STND（ピーボックススタンド）は、ゲストクリエイターコラボレーション企画として、2026年5月5日（火・祝）～6日（水・振休）の2日間、ハンドレタリング・サインペインティングアーティストのLetterboyが主宰する、国内で活躍するサインペインターが集結するスペシャルイベント「TOKYO SIGN PAINTING FESTIVAL」を開催いたします。

TOKYO SIGN PAINTING FESTIVALについて

日本のサインペインティングおよびレタリングのコミュニティは、他の国と比べるとまだ小規模です。日本には手描き看板やレタリングの豊かな歴史がありますが、印刷技術の発展とともに、その文化は徐々に衰退してきました。私たちは、手描き看板やレタリングに関するドキュメンタリー映画の上映や、日本のサインペインターたちを来場者に紹介することで、この文化への理解と関心を高めたいと考えています。それによって、日本各地のサインペインター同士が出会い、貴重なアイデア交換を行い、この美しい伝統を守り、発展させていくためのコミュニティをさらに広げることができると期待しています。

- Message from Letterboy（ピーター・リエドベルグ）

イベント概要

1. ドキュメンタリー映画『Sign Painting』特別上映

サインペインティングの精神と美学を捉えたドキュメンタリー作品を上映。

以下、日本語字幕付きで上映する映画の予告編となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5MKh4yDmqIo ]

2. アーティストによるスペシャルデモンストレーション

主宰のLetterboyをはじめ、参加アーティストたちのデモンストレーションを実施。

出演アーティスト（順不同）

Damky Signs https://www.instagram.com/damky_signs/

Paloma Signs https://www.instagram.com/paloma_signs/

Hopping Shower Signpaint https://www.instagram.com/hopping_shower_signpaint/

HungryPaint https://www.instagram.com/hungry_paint/

Peanuts Butter Signs https://www.instagram.com/peanuts_butter_signs/

Back and Forth Signs. Co. https://www.instagram.com/backandforthsignsco/

Tochi Signs https://www.instagram.com/tochi_signs/

Modern Twist Signs https://www.instagram.com/moderntwistsigns/

Good Fellows Signs https://www.instagram.com/goodfellowssigns/

Tokyo Negi https://www.instagram.com/tokyonegi/

Gumbo Signs https://www.instagram.com/gumbo_signs/

3. CRAFT BEER & TACOS ショップによるPOPUP

特定の醸造所を持たないファントム（幻影）ブルワリーとして知られる「Mikkeller（ミッケラー）」と、品川区・中延の老舗蕎麦屋を、雑誌編集者の4代目店主が「編集」し直した新感覚のタコス店「みよし屋」によるPOPUPも開催いたします。

Mikkeller https://www.instagram.com/mikkellertokyo/(https://www.instagram.com/mikkellertokyo/)

私たちミッケラートウキョウは、２０のタップにミッケラーのみならず、世界中から選りすぐったビールをご用意しております。一階のオープンテラスでは、風を感じながら通りを眺めたり、二階ではゆっくり座れるお席がございます。クラフトビールに全く無知でも、マニアなあなたにも、ミッケラートウキョウはご期待に答えます。

みよし屋 https://www.instagram.com/tacoshop_miyoshiya/(https://www.instagram.com/tacoshop_miyoshiya/)

品川区・中延の老舗蕎麦屋を、雑誌編集者の4代目店主が「編集」し直した新感覚のタコス店。瓦屋根の面影を残した外観とポップな内装が同居する空間で、コーン100%の自家製トルティーヤを用いた本格タコスを提供しています。老若男女が集う地域コミュニティのハブであり、食を通じて新たなカルチャーを発信しています。

Letterboy（ピーター・リエドベルグ）

ピーターはスウェーデン出身のサインペインターで、日本在住10年になります。渋谷のスタジオでワークショップを行うほか、ニューヨーク・サインミュージ アムや世界各地で指導を行っています。また、レタリング、ロゴタイプ、看板制作なども手がけており、これまでに adidas、Mont Blanc、Dunhill、Chloe、IKEA、Swatch、Converse といったクライアントの仕事を担当してきました。

@letter_boy

https://www.letter-boy.com/

https://www.tokyosignco.com

イベント日程

名 称：TOKYO SIGN PAINTING FESTIVAL

日 時：2026年5月5日（火・祝）・6日（水・振休） 11:00～ 21:00

会 場：PBOX STND（ピーボックススタンド）

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 10F

主 宰：Letterboy（ピーター・リエドベルグ）

協 力：PBOX STND

会場概要

PBOX STNDについて

音楽を選曲するようにドリンクやフードをキュレーションするソーシャルスタンドと、映像美と音響を備えたオルタナティブスペースが一体となったカルチャー拠点。各地からセレクトしたビールや蒸留酒、酒に寄り添う肴や軽食を提供し、 空間には4K対応大型LEDスクリーンとAlphaThetaの最新音響システムを常設しています。オルタナティブスペース(PBOX)としてデジタルアートの展示からPOPUPイベント、企業プロモーションまで、多様な体験の場所を提供すると共に、ソーシャルスタンド(STND)としてクリエイターを迎えるイベントやコラボレーションを通じて、日常と非日常が交差する場を生み出し、都市に開かれたコミュニティの形成を目指します。

HP：https://pbox-shibuya.com

Instagram：https://www.instagram.com/pbox_stnd/

コラボレーション企画「GUEST STND」

PBOX STNDでは、アーティスト、レストラン、シェフ、ブルワリー、バリスタなど異なる領域で活動するクリエイターがひとつの場に集い、それぞれの専門性や感性を掛け合わせたイベントを協業する形で行うことで、既存の枠組みにとらわれない新たなカルチャーやコミュニティを誘発・共創していくコラボレーション企画「GUEST STND」を定期的に開催してまいります。

GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。 https://greening.co.jp/