株式会社ProVision

株式会社ProVision（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：仙波 厚幸、以下「ProVision」）は、アミフィアブル株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：河村 隆一、以下「アミフィアブル」）と、ソフトウェアテスト・QA領域における品質保証サービスの高度化を目的として、協業に関するMOUを締結いたしました。



本協業により、アミフィアブルが開発・運用するAI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat（エスプレット）」と、ProVisionが長年にわたり培ってきた第三者検証・品質コンサルティングの知見を組み合わせることで、企業の品質保証活動における効率化、標準化、高度化を支援してまいります

本件のポイント

協業の背景

- ProVisionが培ってきた第三者検証・QA実務の知見と、アミフィアブルのEsplatを組み合わせ、より実効性の高い品質保証支援を推進。- テスト設計・実行・検証の各工程における効率化と、品質保証活動の再現性向上を目指す。- 共同提案、人材交流、情報発信を通じて、顧客企業の品質課題に対する提供価値の拡大を図る。

近年、ソフトウェア開発では開発スピードの向上と継続的な品質確保の両立がこれまで以上に求められています。加えて、システムの複雑化やユーザーニーズの多様化に伴い、テスト・QA領域においても属人的な運用に依存しない、再現性のある品質保証体制の構築が重要になっています。

ProVisionは、第三者検証を中心に、品質コンサルティング、脆弱性診断、テスト自動化など幅広いサービスを展開し、多様な開発現場における品質課題の解決を支援してきました。一方、アミフィアブルは、AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発・運用を通じて、テストケース生成から結果検証までのテスト工程全体の自動化を支援しています。

両社はこれまでの取り組みを通じて、テスト工程の自動化技術と品質検証の実務知見を組み合わせることで、単なる効率化にとどまらない、より実践的な品質保証支援が可能になることを確認してきました。今回のMOU締結は、こうした知見をもとに、顧客企業の品質保証活動をより高い水準で支援していくことを目的としています。

本協業におけるProVisionの役割

ProVisionは、本協業において、長年にわたり培ってきた第三者検証・品質コンサルティングの知見を活かし、顧客企業ごとの開発体制や品質課題に応じたテスト・QAプロセスの設計、運用支援、改善提案を担ってまいります。

Esplatの活用により、テスト自動化の実効性を高めるとともに、品質保証活動の標準化・高度化を推進し、現場への定着まで見据えた支援体制の強化を図ります。

今後の取り組み

代表コメント

- Esplatを活用したテスト自動化支援の推進テスト設計、実行、検証の各工程においてEsplatの活用を進めることで、テスト工程全体の効率化と品質向上を図ります。- 品質保証ソリューションの高度化ProVisionが有する第三者検証・品質コンサルティングの知見と、アミフィアブルのテスト自動化技術を組み合わせ、顧客課題に応じた実効性の高いQA支援を推進します。- 人材交流および運用知見の相互共有両社メンバーが実務を通じて連携し、テスト自動化設計、レビュー観点、運用ノウハウなどの知見を共有することで、人材育成と体制強化を進めます。- 共同提案および情報発信既存顧客・新規顧客の双方に向けた共同提案に加え、セミナー、展示会、広報活動などを通じて、ソフトウェアテスト・QA領域における価値提供を推進してまいります。

株式会社ProVision 代表取締役社長 仙波 厚幸

当社はこれまで、第三者検証を中心としたソフトウェアテスト・QA事業を通じて、多くのお客様の品質向上を支援してまいりました。今回、アミフィアブル様のEsplatと当社の品質検証・QA運用の知見を組み合わせることで、テスト自動化の実効性をさらに高め、より再現性のある品質保証体制の構築を支援できるものと考えています。今後も両社の強みを活かし、お客様の開発現場における品質課題の解決に貢献してまいります。

アミフィアブル株式会社 代表取締役 河村 隆一

ProVision様との協業により、Esplatを活用したテスト自動化の取り組みを、より実務に即した形で推進できると考えています。ProVision様が培ってきた品質検証の知見と、当社のテスト自動化・品質管理支援のノウハウを組み合わせることで、より多様なニーズに応え、お客様の品質保証活動に貢献してまいります。

事業部門担当者コメント

株式会社ProVision クオリティマネジメント事業部 事業部長 古屋 繁之

アミフィアブル様のEsplatは、テスト工程全体の効率化と品質向上の両立に大きな可能性を持つソリューションだと考えています。当社がこれまで現場で培ってきた第三者検証・品質改善の知見と組み合わせることで、単なる自動化導入にとどまらず、お客様の品質保証活動そのものの高度化を支援できるよう取り組んでまいります。

アミフィアブル株式会社 AIビジネスセンター センター長 木村 栄太郎

これまでの両社での取り組みの中で、ソフトウェアテスト・QA事業に精通したProVision様であれば、当社のEsplatの機能を有効に活用し、効率化・品質向上効果を高めていただけるものと考えています。本MOUを通じて、両社でより幅広い業界への価値提供を目指してまいります。

Esplat（エスプレット）の概要

Esplatは、テストケース生成から結果検証までのテスト工程全体を自動化する、ソフトウェアテスト向けAI搭載テスト工程自動化プラットフォームです。網羅的なテストケースの自動生成を通じ、高品質なソフトウェアテストの実現を支援します。

2025年8月にはUI／UXの大幅な見直しを実施し、直感的な操作性の向上に加え、エンタープライズ向け機能の標準搭載など、継続的なアップデートを重ねています。独自コンセプトに基づく特許権（特許第6902814号）を取得しています。

株式会社ProVision

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー40階

代表者：代表取締役社長 仙波厚幸

URL：https://www.pro-vision.jp/

事業内容：

・ソフトウェアテスト・QA事業（第三者検証・品質コンサル・脆弱性診断・テスト自動化等）

・開発事業（受託開発・オフショア開発・AI活用サービス等）

・DX支援事業（RPA導入支援・BIツール導入等）

アミフィアブル株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー6階

代表者：代表取締役 河村 隆一

URL：https://www.amifiable.co.jp/

事業内容：AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発及び運用