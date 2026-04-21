【ウェビナー開催】反響の質が上がらない...から脱却　 反響数3倍を実現したシニア×不動産売却集客事例

株式会社オースタンスお申し込みはこちら :https://ostance.com/lab/seminars/f65xfx741c0uxhs0f9ap27nt?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=promotion-0421

当社オースタンスは、国内最大級のシニア向けSNS『趣味人倶楽部』を運営し、シニアマーケティングを専門に多くの不動産会社様の集客支援を行ってきました。

その中で特に多いご相談が、「不動産売却・相続と相性の良い媒体が見つからない」「CPAが高止まりしていて費用対効果が合わない」「確度の高い層からの問い合わせ獲得に難航している」といった、シニア×不動産売却領域特有の集客課題です。

不動産仲介・買取市場では、売却価格や仲介手数料での差別化が難しく、顕在層も限られているため、リスティング広告の強化だけでは反響の質・量ともに改善しないケースが増えています。



本ウェビナーでは、大手不動産会社でCPAを大幅改善した実績をもとに、「反響数を増やすだけでなく、質の高い問い合わせを獲得する」ための広告クリエイティブ・アンケート型広告の成功事例を具体的に解説します。

シニア層への集客に課題を感じている不動産仲介・買取会社のマーケティング担当者の方は、ぜひご参加ください。

このような方におすすめ

セミナー詳細

- 不動産仲介・買取会社でシニア層（相続・売却検討層）の集客をご担当のマーケティング担当者様- リスティング広告を強化してもCPAが改善しない、または高止まりしていると感じている担当者様- 顕在層が限られており、確度の低い問い合わせ対応にリソースを取られていると感じている担当者様- バナークリエイティブやLPの改善で反響の質・量を上げたいとお考えの担当者様- シニア向け不動産サービスの新規事業開発・グロースを推進されている事業責任者・経営企画の皆様◇アジェンダ- 会社紹介- シニア獲得が難しい理由- 大手不動産会社のCPA改善事例- 弊社ソリューション紹介◇開催概要- 開催日時：2026.4.27（月）16:00～17:00- 参加費：無料- 開催形式：Webセミナー

お申し込みはこちら :https://ostance.com/lab/seminars/f65xfx741c0uxhs0f9ap27nt?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=promotion-0421

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/

調査・研究機関「シニアDXラボ」について

「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。

調査・研究機関「シニアDXラボ」：https://ostance.com/lab/

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