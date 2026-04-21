【参加費無料】元証券ディーラー・50億稼いだプロが直伝！投資家に選ばれるIR戦略

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、2026年5月19日（火）に、上場企業の経営者様およびIR担当者様を対象とした『【元証券ディーラーたけぞう氏が解説！】 投資家に選ばれる企業になるためのIR戦略セミナー』を開催いたします。

本セミナーは、上場企業の経営者様やIRご担当者様を対象とした、実践的なIR勉強会および交流会です。今回は、元証券ディーラーとして約50億円の収益を上げ、現在もX（旧Twitter）フォロワー数27万人超を誇る著名個人投資家・たけぞう氏を特別ゲストとしてお招きします。

「投資家に本当に評価されるIRとは何か？」をテーマに、プロの投資家視点に基づいたIR戦略の考え方や、自社ですぐに活かせる具体的な手法を直接学べる貴重な機会です。講義後には、軽食とドリンクを交えた参加者同士の交流会・名刺交換の時間も設けております。

・開催背景

お申込みはこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-04/3grx89

「IR活動に力を入れているが、なかなか市場の評価や出来高に反映されない」

「機関投資家や個人投資家が、企業のどこを見て判断しているのか本音が知りたい」

このような課題を抱えるIR担当者様は少なくありません。

企業側からの「一方的な発信」ではなく、市場と対話する「投資家視点に立ったIR」も上場企業の企業価値向上につながると当社は考えております。

本セミナーは、その視点のギャップを埋め、資本市場から正当に評価されるためのヒントを提供すべく企画され、本イベントは第6回目の開催となります。

・本セミナーで学べる事

・投資家視点に基づいたIR戦略の考え方とアプローチ手法

・投資家が企業を評価する際に見ている「真のポイント」

・自社のIR活動に即座に活かせる具体的な改善ノウハウ

・他社の成功事例や工夫から得る、効果的なIR施策のヒント

・登壇者情報

たけぞう 氏元証券ディーラー / 個人投資家

Xフォロワー数27万人超。

元証券ディーラーとして約50億円の収益を上げた実績を持ち、現在は個人投資家として活躍。

・開催概要



・日時：2026年5月19日（火）18:00～20:00

・形式：オフライン開催（リアル参加）

・会場：赤坂ガーデンシティ16階

〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1

・参加費：無料

事前申込制。応募多数の場合は先着（※50名限定）

・対象：上場企業社長、上場企業役員、IR担当者(広報と兼任の方も大歓迎です)

・申込URL：https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-26/3gshc2

・こんな方におすすめ

お申込みはこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-26/3gshc2

・投資家に響くIRメッセージの作り方を学びたい方

・自社の企業価値を資本市場に正しく伝えたい経営者・IR担当者様

・個人投資家が「何を見て投資判断をしているか」を知りたい方

・他社の上場企業IR担当者と情報交換やネットワーク構築をしたい方

弊社が定期的に開催している各分野の有識者を招いたIRセミナーは、毎回多くの方にお申込みいただき満席となる人気イベントです。

前回参加いただいた方からは、

「投資家目線での具体的なアドバイスを得られ、明日からの日常業務にすぐ取り入れたいと感じました！」

「他社の工夫や実例を生で聞くことができ、自社のIR活動をブラッシュアップする大きなヒントが得られました。」

とのお声をいただいております。

リアル開催のため、参加枠には限りがございます。

実務に直結するIRノウハウを学び、他社とのネットワークを広げる機会として、ぜひお早めにお申し込みください。

※先着50名

▼お申し込みはこちら

https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-26/3gshc2

お申込みはこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-26/3gshc2

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/