〈開催レポート〉「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～TOKYO NODEにて開幕！多彩なクリエイターが6畳に凝縮した40通りの世界観

株式会社ソーシャルインテリア

株式会社ソーシャルインテリア(TOKYOROOMS展実行委員会)主催の体験型展覧会「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～」が2026年4月18日(土)、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45Fの情報発信拠点・TOKYO NODE(東京ノード)にて開幕いたしました。



開幕に先立ち、2026年4月17日(金)に本展覧会に参画いただいた落合陽一さん、モモコグミカンパニーさん、山本卓身さんをお招きし、内覧会を実施いたしました。

総合プロデューサー 町野、企画プロデューサー 久々野智が

TOKYOROOMS展のコンセプトと開催経緯を語る

開幕に先立ち行われた内覧会では、総合プロデューサーの町野健（ソーシャルインテリア 代表取締役）と企画プロデューサーの久々野智 小哲津（ククノチ コテツ）さんが登壇。「部屋には、住む人の生き方が表れる」という展覧会のコンセプトを説明したうえで、40組のクリエイター・企業が集まるまでの経緯などについて語りました。

町野「日本は衣食住でいうと、衣・食は世界レベル。でも『住』だけが少し遅れていると感じています。だからこそ伸びしろがあると思っていて、「インテリアをいろんなジャンルに近づけていきたい」と考えたときに気づいたのが、『部屋』はジャンルに関係なく、誰もが共通して持っているということでした。だったら日本独自の単位である6畳一間に絞って、いろんな方に思い思いの部屋を作ってもらったら絶対面白い、というのが発想の原点です。形になりはじめた3日前に初めて全体を見て、正直、自分が一番驚きました。これは一つの会社がやっているイベントじゃない、40ものイベントだ、と。ぜひ足を運んでください。」

久々野智「コロナ前は一年の三分の一しか日本にいない生活で、大きい家、大きい車、世界中を飛び回ることが幸せだと思っていました。ただ、コロナで世界中が全部止まってしまった。身近なところに幸せを探すしかなくなりました。そんな経験から生まれたのが、この企画です。一番身近な幸せを、各界のトップクリエイターたちに目一杯好き勝手に表現してもらったらどうなるか。それを6畳一間でお願いしたんです。来てくださった方には、40人それぞれの幸せと自分の幸せを照らし合わせながら、ご自身の幸せを探す手がかりにしてもらえたら嬉しいです。インテリアのショールームって、なんとなく静かにしないといけない雰囲気があるじゃないですか。そういう暗黙の了解を全部なくして、ご家族や恋人とワイワイ楽しんでほしい。2026年のゴールデンウィーク、これが一番面白いイベントだと個人的に思っています。」

「一人ひとりの生き方が部屋になる」 - 参画したクリエイターたちが語る6畳の哲学

トークパートでは、落合さん、モモコグミカンパニーさん、山本さんの3名に、ご自身の展示についてお話しいただきました。

まず参加を決めた理由をお伺いすると、落合さんはライフワークとして茶室を作り続けてきたといい、「部屋を作ることは自分にとって自然なテーマだった」とコメント。「TOKYO NODEはプロジェクションが全面に貼られた特殊な設備なので、AIが庭の風景を生成し続ける茶室にしたら面白いと思いました。会期中もAIが勝手にどんどん風景を変えていくので、ぼんやり座って見ていてもらえると嬉しいです。」とお話いただきました。



一方、モモコグミカンパニーさんは、参加の決め手をこう語りました。「もし部屋を作るなら、自分の小説（御伽の国のみくる）の主人公・友美の部屋しかないと思った。可愛くなりたい、愛されたいという願望に苦しめられた女の子のリアルを、6畳に詰め込みたかったんです」とコメント。



山本さんは、異業種のクリエイターたちが集まると聞いた瞬間に「会いたい、見たい」という好奇心が先に立ったといいます。「よく考えたら、自分がデザイナーになることを決めたのも、ずっとデザインしてきたのも、全部部屋の中でのことだった。だったら今回は、そのプロセスそのものを部屋にしようと思いました。」とお話いただきました。

また展示のこだわりについて落合さんは、「一見すると静かな茶室」だと言います。しかし細部には、落合さんのキャリアと人生が凝縮。「お花の代わりに生けているのが鮎の彫刻で、お茶碗は楽焼を3Dスキャンしてプラスチックでプリントしたもの。道具の一つひとつに、今まで一緒に仕事してきた人たちとのストーリーがある。自分のキャラが生きてきたものが自然と集まってくる、それが部屋なんだと思います。」と語ってくださいました。



モモコグミカンパニーさんの部屋は、ライトが一筋だけドレスを照らし、周囲は影。ゴミや化粧品が散乱しています。「SNSには完成された可愛さしか出てこない。でも現実には、可愛くなりたいという気持ちに壊されていくものがたくさんある。その闇の部分を正直に見せたかった」。自分自身の経験も重ね合わせながら、「他者評価じゃない自分だけの幸せを見つけてほしい」という願いが、散らかった6畳の中に込められているとお話いただきました。



山本さんの部屋には、実際のプロトタイプや私物が並びます。「格好つけた展示にするのではなく、デザイナーになる前からのつぶやきをそのまま貼っていった。それが自分を形成しているものだから、あえて格好つけずにそのまま積み上げました」と、それぞれの部屋のこだわりについてお話いただき、展覧会開催への高揚感が伝わる会となりました。

「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～」とは

本展覧会は、アーティストやデザイナー、建築家、華道家、エンターテイナー、インテリアブランドなど、様々な分野で活躍する実力派クリエイターや企業が、それぞれ"6畳"という統一された空間の中に、独自の世界観と生き方を表現する展示です。地上45階のTOKYO NODEに並ぶ40の部屋を巡ることで、各クリエイターの価値観に触れ、来場者自身が「好き」や「大切にしていること」を改めて発見できるよう設計されました。

TOKYOROOMS展は2026年5月17日（日）まで開催。事前購入チケット制で、公式サイトより入場券を購入できます。

「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～」開催概要

ソーシャルインテリアについて

- 展覧会名：TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～- 会期：2026年4月18日(土)～5月17日(日)※4月17日(金)はメディア向けプレビューを開催予定- 開催時間：10:00～20:00(最終入場 19:30)- 特設サイト：https://subsclife.com/tokyorooms/exhibition- 会場：TOKYO NODE GALLERY（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F）- 主催：株式会社ソーシャルインテリア(TOKYOROOMS展実行委員会)- 後援：公益社団法人インテリア産業協会、株式会社ニッポン放送- 企画協力：TOKYO NODE- 制作協力：ルームクリップ株式会社- 総合プロデューサー：町野 健- 企画プロデューサー：久々野智 小哲津(ククノチ コテツ)- 観覧料：一般 1,900円、小人(3歳～小学生) 950円※表示料金は消費税込※2歳以下は無料です※こどもの日(5月5日)限定で、小人は無料になります※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者(1名まで)は無料です- チケット購入はこちら：https://artsticker.app/events/105971- 公式SNS- - X：https://x.com/TOKYOROOMS_Expo- - Instagram：https://www.instagram.com/tokyorooms_expo/

株式会社ソーシャルインテリアは、「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、「オンライン販売事業」「オフィス構築支援事業」「INTERIOR BASE事業」の3事業を展開しています。

オンライン販売事業

家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、新品・ヴィンテージ品・中古品・アウトレット品からお気に入りの商品を探せるサービスです。支払い方法をサブスクにすることで、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用することが可能です。

オフィス構築支援事業

法人向けの「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、家具のサブスクリプションサービスに留まらず、オフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートするサービスです。

INTERIOR BASE事業

設計会社・販売店・メーカー向けの家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」は、国内外のオフィス什器から海外のハイエンド家具まで、国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務を大幅に効率化するサービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役：町野 健

事業内容：家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをまるごと支援する「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」の企画・開発

設立日：2016年11月9日

公式HP：

・ソーシャルインテリア(https://socialinterior.com/corporate/)

・サブスクライフ(https://subsclife.com/)

・ソーシャルインテリア オフィス構築支援(https://socialinterior.com/)

・INTERIOR BASE(https://interiorbase.jp/)

・THE MUSEUM(https://socialinterior.com/the-museum/)

【受賞歴】

・東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)

・Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)

・日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)

・すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)

・日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)

・行政との連携実績のあるスタートアップ100選(2023年4月、経済産業省)

・Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024年10月、みずほ銀行)

会場「TOKYO NODE」について

2023年に開業した「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の最上部に位置する新たな情報発信拠点。ギャラリー、イベントホール、レストラン、ルーフトップガーデンなどが集積する、約10,000 平方メートル の複合発信施設です。 施設内には、ミシュランで星を獲得したシェフによるレストランや、イノべーティブなプレイヤーが集まる共同研究チーム「TOKYO NODE LAB」の活動拠点も。NODE＝結節点という名のとおり、テクノロジー、アート、エンターテインメントなどあらゆる領域を超えて、最先端の体験コンテンツ、サービス、ビジネスを生み出し、世界に発信していく舞台となります。

住所：東京都港区虎ノ門2丁目6番2号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F

TOKYO NODE 公式サイト :https://www.tokyonode.jp/