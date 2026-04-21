外国人材の「特定技能2号」に特化したコミュニティを始動！株式会社Lincが第一弾イベントとして「お花見交流会」を開催

株式会社Linc

株式会社Linc（本社：東京都千代田区、代表取締役：仲思遥、以下、Linc）は、2024年より新設された在留資格「特定技能2号」を持つ外国人材を対象とした専門コミュニティを発足いたしました。その第一弾プロジェクトとして4月初旬、都内にて「お花見交流会」を開催したことをお知らせいたします。

本コミュニティは、日本の労働力不足の解消を担う高度な技能を持った外国人材が、日本で安心して長く働き続けられる環境作りを目的としています。

コミュニティ発足の背景：特定技能2号人材が直面する「孤独」と「情報不足」

熟練した技能を持ち、在留期間の更新制限がない「特定技能2号」は、日本における外国人材活用の要として期待されています。しかし、1号と比較して対象人数がまだ少なく、職場以外で同境遇の仲間と出会う機会が極めて限定的であるという課題があります。 当社は、彼らが抱える心理的な孤独感を解消し、キャリアや生活に関する情報交換ができる場を提供することで、日本社会へのさらなる定着を支援します。

第一弾イベント「お花見交流会」の様子

当日は、様々な業界で活躍する特定技能2号の皆さんが集まり、日本の春の文化を楽しみながら親睦を深めました。

参加者の声：「新しい友達ができた」「優しさに感動した」

イベント後のアンケートでは、参加者から非常に高い満足度を獲得しました。（※一部抜粋）

今後の展開

- 「自分と同じ職場で働いている新しい友達ができて、めちゃくちゃうれしいです」（飲食店勤務・ミャンマー出身）- 「スタッフのみなさんが優しかったです！リラックスできたし、いい雰囲気ですね」（飲食店勤務・ミャンマー出身）- 「 特定技能2号の取得や、今後のキャリアアップについて相談できた」（飲食店勤務・ベトナム出身）

Lincは今後も、本コミュニティを通じて定期的なイベントや勉強会を開催していく予定です。特定技能2号人材のエンゲージメントを高めることで、採用企業様にとっても「離職防止」や「優秀な人材の確保」に繋がるサイクルを構築してまいります。

■株式会社Lincについて

「『日本に来て良かった』を最大化させる」をミッションに、テクノロジーとデータを活用して外国人材の就職・定着・生活をトータルで支援するインフラを構築しています。採用から定着・活躍まで企業ごとに最適化された全業務プロセスをカバーするプラットフォームとして、使うほどマッチング精度が上がる「複利が効くサービス設計」を追求。少子高齢化が進む日本において、国籍を問わず誰もが夢を持って挑戦できる社会の実現に貢献してまいります。

所在地：東京都千代田区内神田1-7-4 晃永ビル 4F

代表者：代表取締役CEO 仲 思遥

URL：https://www.linc-info.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Linc 広報担当：support@linc-info.co.jp