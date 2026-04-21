アーケル・バイオマリン、「Lysoveta」の脳へのEPA・DHA移行に関する新たな研究を発表

Aker BioMarine Japan 株式会社

認知症患者が2050年までに約3倍に増加すると予測される中、栄養素によるアプローチに新たな知見

【プレスリリース: オスロ、2026年4月13日】

前臨床試験の結果、「Lysoveta（リゾベータ）」が脳関門を通過し、EPAおよびDHAを脳内へ移行することが示唆されました。

アーケル・バイオマリンのCEOであるマッツ・ヨハンセンは次のように述べています。

「アルツハイマー病や認知症といった脳神経疾患の増加が進む中、栄養素が脳の健康維持にどのように寄与するのかを解明する研究の重要性は、これまで以上に高まっています。」

Lysoveta（リゾベータ）は、EPA・DHAおよびコリンをリゾホスファチジルコリン（LPC）結合型で含有する、脳機能向けの新規素材です。この分子構造は、血液脳関門に存在するトランスポーター：MFSD2Aを介して脳内へ取り込まれることが知られており、脳への移行を可能にすることが示唆されています。

EPA・DHAの脳内取り込みの有意な増加を確認

本研究では、脳組織および脳関門において、EPAおよびDHAの有意な増加が確認されました。後発性アルツハイマー病の主要な遺伝的リスク因子とされるAPOE4遺伝子を有するマウスにおいても、同様の傾向が認められています。

APOE4保有マウスでは、総DHA量に顕著な増加は見られなかったものの、DHA関連代謝物に変化が確認され、Lysovetaリゾベータが脳内の関連経路に影響を与えた可能性が示唆されました。これは、APOE4に特徴的な脂質代謝の特性と一致する結果です。

シェルブルック大学のメラニー・プルード博士は次のように述べています。

「本研究により、Lysoveta（リゾベータ）が脳関連組織にEPAおよびDHAを届ける可能性が示されました。また、脳の健康に関する栄養研究の一環としての有用性が示唆されています。さらに、APOE4における特有の応答は、遺伝的背景に応じたアプローチの重要性を示しています。」

認知症の増加という世界的課題

世界保健機関（WHO）によると、認知症患者数は2050年までに約3倍の1億5,200万人に達すると予測されています。高齢化の進行や、肥満・糖尿病といったリスク因子の増加を背景に、栄養素が脳の健康維持にどのように関与するのかを探る研究の重要性は、ますます高まっています。

Lysoveta（リゾベータ）は、アーケル・バイオマリンが開発した、リゾホスファチジルコリン（LPC）結合型EPA/DHAとして世界で初めて商業化された素材であり、2020年11月より提供しています。今回の研究は、Lysoveta（リゾベータ）に関する3つ目の研究であり、神経保護に関する知見に加え、脳組織におけるEPAおよびDHAの有意な増加が示されています。

マッツ・ヨハンセンは次のように述べています。

「研究が進むにつれて、Lysoveta（リゾベータ）が脳の健康にどのように関与するのかについての理解が深まってきています。これまでの報告からは、前向きな結果が示されています。平均寿命の延伸と世界的な高齢化の進行に伴い、脳関連疾患の患者数は今後さらに増加すると見込まれます。こうした課題に対応するためにも、引き続き研究を進めていくことが重要だと考えています。」

プレスリリースの原文はこちら(https://www.akerbiomarine.com/news/new-study-confirms-aker-biomarines-lysoveta-delivers-epa-dha-to-the-brain)

研究論文の詳細はこちら(https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2026.110376)

■Lysoveta（リゾベータ）について

Lysoveta(R)（リゾベータ）は、クリル由来リン脂質に関する長年の研究に基づき開発された、アーケル・バイオマリンの脳機能向け素材です。リゾホスファチジルコリン（LPC）結合型でEPAおよびDHAを供給し、血液脳関門を介して脳内へ取り込まれることが特長です。科学的根拠に基づく栄養ソリューションとして、長期的な脳の健康維持および加齢に伴う健康維持への応用が期待されます。

■アーケル・バイオマリンについて

アーケル・バイオマリンは、持続可能な海洋由来の素材を開発する、ヘルスケアおよび栄養分野のリーディングカンパニーです。クリルおよび藻類が持つ天然の栄養価を活用し、オメガ3不足といったグローバルな健康課題の解決に取り組んでいます。

製品には、クリルオイル「Superba Krill(R) Oil（スパーバクリル）」、LPC（リゾホスファチジルコリン）含有クリルオイル「Lysoveta(R)（リゾベータ）」、藻由来DHAオイル「Revervia(R)（リバービア）」、「PL+(TM)」の各種素材に加え、消費者向けブランドとしてクリルオイル「Kori(R) Krill Oil」を展開しています。また、業界横断のプラスチック廃棄物の削減、リサイクル事業を行う「AION(R)」、独自のクリル・プロテイン「Understory(R)」などの関連事業も展開しています。アーケル・バイオマリンはオスロ証券取引所（AKBM）に上場しています。

詳細はグローバル(https://www.akerbiomarine.com/)および日本法人の公式サイト(https://www.akerbiomarine.co.jp/)をご覧ください。

■本件に関するお問合せ先

アーケル・バイオマリン・ジャパン株式会社（担当：北澤）

Tel: 03-6894-4156

e-mail: info.japan@akerbiomarine.com

お問い合わせフォーム：https://www.akerbiomarine.co.jp/contact.html