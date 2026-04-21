NHK「午後LIVEニュースーン」出演で話題！　阿刀田高さん新刊『90歳、男のひとり暮らし』が大反響、８刷決定！

株式会社新潮社

生涯900篇以上の短編小説を執筆した直木賞作家・阿刀田高さんが、高齢男性のひとり暮らしに効く知恵と日々を機嫌よく過ごすコツを軽妙に書き下ろしたエッセイ集『90歳、男のひとり暮らし』を、9月25日(木)に新潮社より刊行しました。4/17(金)にNHK「午後LIVEニュースーン」でご紹介いただき、大反響。この度、８刷・３万７千部を突破しました！

阿刀田さんは御年91歳（刊行時は90歳）。数年前に奥様が介護施設に入居して以来、自宅で単身生活を送っています。この本では、老いを受け止めながら、「何事も“まあまあ”ならそれでいい」「老いてこそユーモア」をモットーに前向きに生きる老境の日々を、阿刀田さんらしい軽妙さでつづっていただきました。

朝は鏡で自分の顔を点検、料理は手抜きで栄養を確保、通信販売で失敗ショッピングを経験、落語を“読んで”楽しみ、眠れぬ夜は源氏物語や百人一首を数え、時に妻や亡き人々を想う――。衣食住から趣味教養までを軽やかに愉しむヒントはもちろん、90年積み重ねた知恵と経験が人生の豊かさを伝えてくれる、滋味豊かなエッセイ集です。

【日本を飛び出し、韓国でも話題に！】

(C)新潮社

刊行後、全国紙やWEBメディアからの取材が殺到。また、NHK「おはよう日本」（12/21放送）や「午後LIVEニュースーン」（4/17放送）で阿刀田高さんの日々の暮らしが紹介され、全国の書店でランキング１位になるなど、大きな話題になりました。

実はこの『90歳、男のひとり暮らし』ブーム、なんと日本を飛び出し、韓国まで進出！韓国のWEBメディア「BRAVO my life」「oh my news」でも阿刀田さんのメールインタビューとともに紹介され、現地でも話題となりました。今、「90歳のまあまあな暮らし」に、アジア中のシニアから熱視線が集まっています！

【70年来の先輩、黒井千次さんとの対談も大反響】

また、過日公開された93歳の作家・黒井千次さんとの対談も話題になりました。実は黒井さんと阿刀田さんは高校時代の先輩後輩！70年来のお付き合いです。文学の世界を共に歩んできた二人は今、どんなふうに90代を歩んでいるのか？ぜひあわせてご一読ください。

■洋服の着脱が遅い、浴槽からでられない…90代の作家・黒井千次と阿刀田高が語った“老い”との向き合い方(https://www.bookbang.jp/review/article/811050)(C)新潮社黒井千次さん×阿刀田高さん・対談はこちら :https://www.bookbang.jp/review/article/811050

■目次より

九十歳 手料理いたします/駄目駄目ショッピング/税金とのつきあい/落語を読んでいます/老いて漢字もいい感じ/面白い読書を知っていますか/老いてこそユーモア/奥歯の痛み ありがとう/海馬が勝手に動くのかも/五官の成績簿を考える/些細なれども日常の＋と-/夢の行方を訪ねて/人生いろいろ 老爺もいろいろ/会いたいなあ、あの人に/あとは無となれ墓はなし/月がとっても偉いから/最期の「ありがとう」

■書籍内容

突然始まった単身生活。モットーは「“まあまあ”でいいじゃないか」。簡素に食事を調え、落語は読んで鑑賞、旧知の場所を訪ね、亡き人の思い出に親しみ、眠れぬ夜は百人一首を数える──迫りくる老いを受け止めながら日々を軽やかに過ごすコツを伝授し、人生の豊かさを再認識させてくれる滋味絶佳の老境エッセイ。

■著者紹介：阿刀田高（あとうだ・たかし）

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1935（昭和10）年、東京生れ。早稲田大学文学部卒。国立国会図書館に勤務しながら執筆活動を続け、1978年『冷蔵庫より愛をこめて』でデビュー。1979年「来訪者」で日本推理作家協会賞、短編集『ナポレオン狂』で直木賞、1995（平成7）年『新トロイア物語』で吉川英治文学賞を受賞。他に『ギリシア神話を知っていますか』『源氏物語を知っていますか』『谷崎潤一郎を知っていますか』『アンブラッセ』『地下水路の夜』『小説作法の奥義』など著書多数。2003年紫綬褒章、2009年に旭日中綬章を受章。2018年には文化功労者に選出された。

■書籍データ

【タイトル】90歳、男のひとり暮らし

【著者名】阿刀田高

【発売日】9月25日

【造本】 四六判ソフトカバー（新潮選書）

【定価】1,870円（税込）

【ISBN】978-4-10-603935-5

【URL】 https://www.shinchosha.co.jp/book/603935/