AIでソフトウェア開発を革新。開発期間を最大90%短縮する「AI駆動開発・テストサービス」の提供を開始

SHIFT ASIA CO., LTD.

ソフトウェア開発およびソフトウェアテストサービスを提供するSHIFT ASIA（本社：ベトナム ホーチミン、CEO：鈴木 伸彦、以下SHIFT ASIA）は、ソフトウェアの開発からテストまでの全工程をAIによって劇的に効率化し、開発期間を最大90%短縮する「AI駆動開発・テストサービス」の提供を開始しました。

本サービスは、単一のAIではなく複数のAIエージェントが要件定義から設計、実装、テストの各工程を自律的に連携・実行する仕組みを取り入れています。

この仕組みにより、従来の人手による開発では17日程度を要していたプロジェクトを、約1日で完了させるとともに、重大な不具合ゼロという優れた品質を両立させることに成功した実際の事例もございます。

AI駆動開発を通じて、驚異的な開発スピードと一定以上の品質の両立を実現

サービス提供の背景

サービスに関するお問い合わせ :https://shiftasia.com/ja/contact/

AI技術の急速な進化に伴い、ソフトウェア開発の現場でもコーディング支援などの局所的なAI活用が進んでいます。しかし、実際のプロジェクトにおいて真の生産性向上を果たすためには、特定の工程だけでなく、上流の要件定義から下流のテストまで「開発工程全体」にAIを適用する必要があります。 また、従来のシステム開発では、開発部門とテスト（QA）部門のプロセスが分断されがちであり、これがリリース遅延や手戻りの原因となっていました。SHIFT ASIAはこうした課題を解決すべく、開発とテストをシームレスに繋ぐ新たなサービスを開発いたしました。

本サービスの特長

1. 独自フレームワークとマルチエージェントによる、驚異的な開発スピードと品質の両立

上流の要求仕様から設計、実装（コーディング）、テスト設計・実行、バグ修正など、異なる役割とスキルを持つ複数のAIエージェントが相互に連携し、自律的に開発を進めます。

人間の介入を最小限に抑えつつ、手戻りの少ない高品質なシステムを驚異的なスピードで構築します。

2. SHIFT ASIAの開発・テストノウハウとSHIFTの品質メソッドを、AIエージェントのスキルとして活用

SHIFT ASIAがソフトウェア開発やテスト業務で積み重ねてきた実践的なノウハウと、SHIFTグループの強みである独自の品質保証メソッドを、AIのスキルとして組み込んでいます。これにより、一般的な生成AIにありがちな品質のブレを防ぎ、高品質な要件定義・設計・実装・テストを実現します。

実案件における圧倒的な成果

実際のクライアント案件（既存システムへの新規機能追加プロジェクト）において本サービスを適用した結果、圧倒的な生産性の向上が実証されました。

- 従来手法（人手）：要件定義からテスト・修正完了まで約17日- 本サービス（AI駆動）：同スコープの開発を約1日で完了

品質面においても致命的なバグや計算エラーは一切発生せず、わずかなUI修正のみで顧客の受け入れテストを完了。約90%の開発期間短縮と、それに伴う大幅なコストパフォーマンスの向上を実現しました。

今後の展望

SHIFT ASIAは、この「AI駆動開発・テストサービス」を通じて、お客様のDX推進とビジネスの高速化を力強く支援してまいります。今後は、マルチエージェントの実践投入をさらに進め、自社の開発・テストプロセスそのものをAIネイティブへと変革していく予定です。

SHIFT ASIAについて

サービスに関するお問い合わせ :https://shiftasia.com/ja/contact/

SHIFT ASIAは、ソフトウェア品質保証・第三者検証のリーディングカンパニーである株式会社SHIFTの海外拠点として、2016年にベトナム・ホーチミン市で設立されました。

SHIFTの品質保証ノウハウとベトナムの優秀なエンジニアスキルを結集し、何よりも品質を徹底的に大切にしながら、世界中のお客さまに高品質なソフトウェア開発とソフトウェアテストサービスを提供しています。

会社概要

会社名：SHIFT ASIA CO., LTD.

CEO：鈴木 伸彦

設立：2016年5月

事業内容：ソフトウェア開発、ソフトウェアテスト

URL：https://shiftasia.com/ja/

Email：contact@shiftasia.com