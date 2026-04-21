3650の人気マスカラ ディズニーキャラクターデザインの限定パッケージが登場！

株式会社D-Neeコスメティック

「毎日を10倍楽しくしよう」をテーマに、株式会社D-Neeコスメティック（所在地：神奈川県横浜市、代表：畑中 秀太）が展開するアイメイクシリーズのコスメブランド『3650（san roku go zero）』から、ディズニーキャラクターデザインの限定パッケージが登場。2026年6月18日（木）より、3650で人気の美束感＆カール「マスカラ WPコーム」と美ロング＆ボリューム「マスカラ WPカール」が、ミニー＆デイジーデザインのパッケージおよびボトルで、全国のドラッグストアやバラエティショップ、量販店、ECサイトにて数量限定発売となります。今日からミニーとデイジーのようにいつだって上向きまつげへ。

湿気に負けない！いつでも「アイドル級」の上向きまつげへ

(C)Disney 左から3650 マスカラ WPコームL26 クリアブラック／3650 マスカラ WPコームL26 クリアブラウン／3650 マスカラ WPカールL26 ブラック／3650 マスカラ WPカールL26 ブラウン

湿気が多くなるこれからの季節は、特にカール下がりとにじみが気になるもの。3650のWPマスカラは、そんなお悩みをもつ方にカールアップ＆キープ力で全力で推せるアイテムです。

製品情報

美束感＆カール 耐久マスカラ

商品名：3650 マスカラ WPコームL26 クリアブラック／クリアブラウン

価格 ：各1,650円（税込）

束感がキレイに仕上がる キャッチアップ美束コーム

細く短いまつげもしっかり持ち上げ、キレイな束感に。日本人の目に合わせて生まれたコンパクト設計の独自コーム。3種類（内側・外側・先端）のコームで毛先まで調整しやすく均一に美束仕上げに。

透明感のあるクリアブラック

透明感のあるクリアブラウン

美ロング＆ボリューム 耐久マスカラ

商品名：3650 マスカラ WPカールL26 ブラック／ブラウン

価格 ：各1,650円（税込）

根元からキレイにセパレート キャッチアップカールブラシ

細く短いまつげもキャッチして根元からカール＆セパレート。日本人の目に合わせて生まれたコンパクト設計の独自ブラシ。細部まで捌きやすく、重ね塗りしてもダマのない美ロング＆ボリューム仕上げに。

定番ブラック

王道ブラウン

製品特長

WP*マスカラシリーズ特長

01 根元からキャッチして全方位隙なく塗れる

日本人の目幅を考えた「26mmのブラシ」&ブラシに液が均等に付着する「塗布量調整パッキン」仕様。束感も抜け感も、目頭から目尻まで均等に仕上げる。

02 均一＆ダマなし「最適コーティング設計」

まつげに塗るわずかな時間の粘度変化にこだわった「ドライコントロール」処方。何度重ねても根元は太く毛先は先細にコーティングしてダマ知らず。

03 濃密イルミナ発色

フィルム・WPそれぞれの剤型に合ったグロスポリマー配合。ツヤ感あふれる美しい透明感発色。

04 まつげにもやさしい美容液成分※1配合

4種の美容液成分配合。マスカラを塗るたびまつげケア。

※1 WPマスカラ…オタネニンジン根エキス・ツバキ種子油・ビワ葉エキス・パールエキス（加水分解コンキオリンタンパク）すべて保湿成分

05 目元に使うものだから、抗菌ボトル※2を採用

抗菌効果を持つ「独自開発素材VIRUTEX(R)」を使用した容器。

ご使用中に付着した汚れは拭き取って、清潔に保ってください。

※2 すべての菌に有効性を示している訳ではありません。

WP*：ウォータープルーフ

アイドル級まつげを叶えて、いざステージへ！

平成レトロムード漂うパッケージデザインが目印

下地いらずのマスカラをひと塗り。目元は瞬時にアイドル級。アイドル級のくるんとした上向きまつげを叶えて、気持ちまで上向きに！華やかさと平成レトロを感じさせる、きらびやかなパッケージにもご注目ください。

『3650（san roku go zero）』とは

2023年に誕生した、「一つ上のメイクで、毎日、あらたな自分を楽しむ。」がコンセプトのコスメブランド。ブランド名には、メイクで365日を10倍楽しんでほしい、という願いが込められています。 季節やトレンド、気分に合わせて、さまざまなメイクを楽しんでいただけるよう、高い機能性と豊富なカラーラインナップのアイライナー・マスカラなどを取り揃え、男女・年代問わずご好評をいただいております。

【3650 公式サイト】https://3650.day/

【3650 公式Instagram】https://www.instagram.com/3650.jp/