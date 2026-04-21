【新商品】Cycle.me「ビタミンCがとれる水」4月27日（月）発売

株式会社ドットミー

株式会社ドットミーが展開するCycle.me（サイクルミー）は、新商品「ビタミンCがとれる水」を4月27日（月）より発売します。本商品は、無糖・カロリーゼロ（*1）でありながら、1日分のビタミンCを手軽にとることができる水。（*2）すっきりとした飲み心地に、レモンピールをイメージした清涼感のある後味が特徴です。

「食物繊維がとれる水」「たんぱく質がとれる水」に続く「サイクルミーウォーター」シリーズ第3弾として、「水分補給」という習慣の中でできる栄養補給を提案します。

水分補給で、ビタミンCをとる新提案

成人におけるビタミンCの推奨量は1日100mg（*3）。 イチゴなら約10粒分、ゴールドキウイなら約1個分（*4）と、食事からの摂取で満たせる量に思えます。

しかし実際には、朝食をとらない日や、簡易的に済ませる食事、外食が続く日など、日々の食生活の変化によって、摂取量が揺らぎやすい栄養素でもあります。

また、水溶性のため体内に長くとどめておくことができず、一度に多くとっても、使われなかった分は排出されてしまいます。だからこそ、日常の中でビタミンC補給を自然に続けられる形が必要だと考えました。

商品特徴

POINT

- 水分補給で、レモン約5個分のビタミンCがとれる（果汁換算）（*4）- さっぱりレモン風味- 美容や健康にうれしい無糖・カロリーゼロ（*1）

（*1）糖類0ｇのため無糖と表記、5kcal / 100ml未満をカロリーゼロと表記

（*2）栄養素等表示基準値（2025）より

（*3）厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

（*4）日本食品標準成分表（八訂）増補2023年より

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86969/table/85_1_03062623cb54dad3f7855a2df9571828.jpg?v=202604220251 ]

商品開発担当者コメント

日常の水分補給の中で、無理なくビタミンCがとれる設計を目指しました。食事や仕事の合間にも自然に飲める水として、さっぱりとした味わいにこだわっています。新しいインナーケア習慣として続けやすさを大切に開発しました。

「食物繊維がとれる水」「たんぱく質がとれる水」もリニューアル！

「食物繊維がとれる水」「たんぱく質がとれる水」もパッケージをリニューアルし、より直感的に選びやすく、手に取りやすいデザインになっています。

※新パッケージへの切り替えは順次行われるため、在庫状況によっては旧パッケージと新パッケージが混在する場合があります。

Cycle.me

三井物産発のスタートアップ企業である株式会社ドットミーが運営するウェルビーイングブランド。「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げ、必要な栄養を「おいしく」「手軽に」「前向きな気持ち」で取り入れられるインナーケアをご提案しています。

公式オンラインショップ https://cycle.me/

公式Instagram https://www.instagram.com/cycle.me_official/

公式X https://x.com/CyclemeOfficial

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86969/table/85_2_eb441d4c4194becf95d882b90d2ea224.jpg?v=202604220251 ]

＜商品ラインナップ＞

■サイクルミーウォーターシリーズ＜https://cycle.me/shop/products/MT-CW-24-SB(https://cycle.me/shop/products/MT-CW-24-SB)＞

・食物繊維がとれる水

・たんぱく質がとれる水

・ビタミンCがとれる水

■ゼリープラスシリーズ＜https://cycle.me/shop/products/MT-JP-20-SB(https://cycle.me/shop/products/MT-JP-20-SB)＞

・グアー豆食物繊維がとれる ゼリープラス ライチ

・グアー豆食物繊維がとれる ゼリープラス マスカット

・【機能性表示食品】希少糖アルロースがとれる ゼリープラス マンゴー

■フルーティプロテインシリーズ＜https://cycle.me/shop/products/MULTI-FP-24-SB(https://cycle.me/shop/products/MULTI-FP-24-SB)＞

・フルーティプロテイン グレープ

・フルーティプロテイン パイナップル＆ゴールドキウイ

・フルーティプロテイン ベリーミックス

■たんぱく質がとれるスープシリーズ＜https://cycle.me/shop/products/MT-SP-10-R(https://cycle.me/shop/products/MT-SP-10-R)＞

・たんぱく質がとれるトマトポタージュ

・たんぱく質がとれるオニオンスープ