【マイベストデータラボ第1弾】月間3,000万人が利用する商品比較サービス「マイベスト」AI時代を生き抜くマーケティング戦略と、消費者の比較検討プロセスをヴァリューズ社と徹底解説

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、株式会社ヴァリューズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：辻本 秀幸、以下ヴァリューズ）と共同で「マイベストデータラボ第1弾～AI時代を生き抜くマーケティング戦略と、消費者の比較検討プロセスをヴァリューズ社と徹底解説～」を5月19日（火）18時より、マイベスト本社にて開催いたします。

- セミナー開催背景・概要

Cookie規制の強化や広告媒体の高度化・複雑化、そして生成AIの急速な普及により、消費者の情報収集・比較検討行動は大きく変化しており、「消費者をどのように理解し施策を立案していくか」は年々難易度を増しています。お取り組みをさせていただいているメーカー・小売企業様からも「比較検討の実態が見えづらくなっている」「ユーザーの意思決定プロセスが把握しきれない」といった声が多く寄せられており、AIが情報を要約・回答する時代において「どの情報が引用・参照されるか」が新たな競争軸となった今、企業はマーケティング戦略の根本的な見直しを迫られています。

本セミナーでは、マイベストとヴァリューズの共同分析をもとに、消費者の比較検討プロセスの実態から、AI時代のマーケティング施策立案に必要な分析手法まで解説します。

さらに、月間3,000万人の顕在層ユーザーデータを活用したターゲティング・ブランディング広告やリテールとの取り組み、商品検証データのAIエージェントへの提供可能性など、データホルダーとして進化するマイベストのサービス戦略や、生成AIに「信頼される情報源」として選ばれるためのデータ整備・コンテンツ設計の工夫もご紹介します。

今後はサービス内での提供にとどまらず、各社とのデータ連携をさらに強化し、あらゆる購買シーンで「納得できる選択」をサポートする、情報インフラとしての役割を担うことを目標に掲げるマイベストが描く、AI時代の戦略を本セミナーでお伝えします。

- 開催概要

◆テーマ: 「AI時代を生き抜くマーケティング戦略と、消費者の比較検討プロセス」

◆日時 : 2026年5月19日（火） 18時～20時30分 (受付開始 17時45分～)

◆会場 : 株式会社マイベスト6F（東京都中央区築地7-17-1 住友不動産築地ビル）

◆内容と登壇者: ※軽食やお飲み物もご用意しております。

１.マイベストのご紹介～データホルダーとしての役割と最新動向～

２.マイベスト×ヴァリューズ特別セミナー「AI時代を生き抜くマーケティング戦略と、消費者の比較検討プロセス」

３.マイベストが提供する広告・データ活用ソリューションのご紹介

４.マイベストオフィスツアー

５.懇親会

- 特別セミナー登壇者プロフィール

株式会社ヴァリューズ マーケティングコンサルタント マネージャー 水野 夏菜様

新卒でヴァリューズに入社。マーケティングコンサルタントとして、大手消費財メーカーを中心に、数々の業界のマーケティングを支援。ヴァリューズが保有する消費者行動データを用いた市場調査や消費者調査による課題解決に携わり、4期連続でMVPを獲得。





株式会社マイベスト 執行役員CRO 兼 クライアントサクセス部長

兼 メディア事業部長 土橋 崇之

2008年にバリューコマース(株)に入社。EC・通信・旅行・金融など多くの業界のマーケティング支援を行い、営業部長として組織管理にも従事。2022年2月より株式会社マイベストに入社。現在はクライアントサクセス部長兼メディア事業部長として、広告効果の最適化とメディア事業の成長を牽引している。

株式会社マイベスト 経営企画部データサイエンスチーム マネージャー 内藤 純

データサイエンティストとして10年以上にわたり、ヘルスケア、メディア、小売、人材等の様々な事業領域におけるビッグデータ分析、レコメンドシステム開発、及びデータ活用の推進に従事。直近ではAI×教育領域のデータ活用に携わる。マイベストのデータサイエンスチーム立ち上げにあたり、2024年8月に参画。データ基盤の構築から分析・可視化まで、データを活用した意思決定の仕組みづくりを推進している。

- マイベストデータラボとは

マイベストが保有する商品データベースおよびユーザー行動データを活用し、企業のマーケティング課題解決に役立つ知見を定期的に発信していく場です。データホルダーとしてのマイベストの視点から、AI時代における消費者理解やマーケティング戦略のヒントを、各分野の専門企業との共同研究・共同セミナーを通じてお届けします。

- 株式会社ヴァリューズ

マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック（属性）情報を有するビッグデータ基盤を自社構築し、各種分析サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。

・所在地 ：東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー 5F

・代表者 ：代表取締役社長 辻本 秀幸

・事業内容 ：経営に関するコンサルティング及び成長支援事業

インターネット行動ログ分析事業 (ビッグデータ解析事業）

IT先端技術を駆使した”売れる仕組み”構築事業

・創業 ：2009年9月30日

・URL ：https://www.valuesccg.com/

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った最高の選択体験を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

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