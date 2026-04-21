銚子電気鉄道「外川つくし」＆交通新聞社「早見だいや」バースデーコラボ2026を開催します

株式会社 交通新聞社

銚子電気鉄道株式会社の鉄道むすめ 「外川つくし」と、株式会社交通新聞社の鉄道むすめ「早見だいや」が、5月1日に誕生日を迎えることを記念して、「外川つくし」＆「早見だいや」バースデーコラボ2026を開催します。好評を博した昨年のバースデーコラボに続く2回目の企画です。

昨年に引き続き、記念ヘッドマークの掲出、記念きっぷの発売、等身大キャラクターパネルの展示など様々な企画を実施するほか、今年は新たにコラボグッズも発売します。ゴールデンウィークは2人の誕生日のお祝いに銚子へ是非お越しください。

・銚子電気鉄道ウェブサイト https://www.choshi-dentetsu.jp/(https://www.choshi-dentetsu.jp/)

・早見だいや 特設ページ https://www.kotsu.co.jp/tetsudou_musume/(https://www.kotsu.co.jp/tetsudou_musume/)

『鉄道むすめ』は株式会社トミーテックが展開する、全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクターです。

(C) ＴＯＭＹＴＥＣ/イラスト:伊能津・宙花こより・パトリシアーナ菊池

１.記念ヘッドマーク掲出

記念ヘッドマーク（2種類）を掲出します。

２.記念乗車券（硬券・台紙付）

- 掲出期間：5月1日（金）～5月10日（日）- 掲出編成：1編成※整備又は運用の都合上運行しない場合がございますのでご注意ください※別の編成には「外川つくし」ヘッドマークも掲出予定です記念ヘッドマーク１.記念ヘッドマーク２.

記念乗車券（Ｄ型券1枚・台紙付）を数量限定で販売します。

３.記念弧廻（コマワリ）手形（1日乗車券）

- 発売日時：5月2日（土）10:00～- 販売価格：700円（税込）- 販売箇所：仲ノ町駅、犬吠駅記念乗車券（硬券・台紙付）

バースデー記念デザインの弧廻（コマワリ）手形（1日乗車券）を数量限定で発売します。

４.等身大キャラクターパネル展示・スタンプ設置

- 発売日時：5月2日（土）10:00～- 販売価格：700円（税込）- 販売箇所：仲ノ町駅、犬吠駅記念弧廻（コマワリ）手形

犬吠駅に外川つくしと早見だいやの等身大キャラクターパネルを展示、早見だいやスタンプを設置します。

５.コラボグッズ・早見だいやグッズ販売（購入者特典付）

- 展示期間：5月1日（金）～ 5月10日（日）- 展示箇所：犬吠駅（6:00～21:20）

記念ヘッドマークのデザインをあしらったコラボグッズを発売するほか、早見だいやグッズを犬吠駅で販売します。コラボグッズ・早見だいやグッズをご購入の方には、おひとり様1枚ずつ、早見だいやの名刺をお渡しします。

お問い合わせ先

- 販売期間：5月1日（金）～- 販売箇所：犬吠駅※数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。コラボグッズ- コラボクリアファイル 400円（税込）コラボクリアファイル早見だいやグッズ- アクリルスタンド 各1,000円(税込)- スタンプノート 700円(税込)- A4クリアファイル3点セット 1,000円(税込)- A4クリアファイル2点セット 各800円(税込)アクリルスタンド（平日）アクリルスタンド（休日）スタンプノート２ ※新商品A4クリアファイル3点セットA4クリアファイル2点セット（ピンク・ブルー）A4クリアファイル2点セット（オレンジ・グリーン） ※新商品・外川つくし／銚子電気鉄道についてのお問い合わせ

銚子電気鉄道株式会社 〒288-0056 千葉県銚子市新生町2-297 TEL : 0479-22-0316

・早見だいや／交通新聞社についてのお問い合わせ

株式会社交通新聞社 時刻情報事業部営業課

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 ヒューリック御茶ノ水ビル TEL : 03-6831-6712