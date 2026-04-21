マンション・街の住人向けコミュニティ醸成サービス「GOKINJO」新機能「管理機能（ご意見箱・連絡箱）」提供開始

旭化成ホームズ株式会社

株式会社コネプラ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村 磨樹央、以下コネプラ）は、当社が企画・開発・運営するマンション・街の住人向けコミュニティ醸成サービス「GOKINJO（ゴキンジョ）」において、新機能「管理機能（ご意見箱・連絡箱）」の提供を4月から開始いたしました。これにより、従来のコミュニティ醸成に加え、管理運営業務のデジタル化（DX）を推進し、スムーズな情報共有と意見集約を実現します。

■新機能「管理機能（ご意見箱・連絡箱）」について

「ご意見箱・連絡箱」は、マンションの居住者と管理組合（理事会等）や管理会社等との間で、マンション管理運営に関するさまざまなやり取りをデジタル上で実現する新機能です。従来の紙の投函箱や掲示板、管理員室での対面対応で行われていた連絡業務をデジタル化し、居住者はスマートフォンのアプリから、管理者はPC（WEB管理画面）から、場所や時間を問わずスムーズに完結させることができます。

1．ご意見箱

居住者が管理運営に関する意見や要望をアプリから直接提出できる機能です。管理者は届いた意見をPC上で一覧管理し、進捗状況の記録や対応履歴の集約を一元的に行えます。

左：居住者向けアプリ画面 右：管理者向けPC画面イメージ

2．連絡箱

全住戸や特定の住戸に対し、管理運営上の連絡を届ける機能です。従来の方法（掲示板への掲載やポスティング等）では把握が難しかった「開封率」のリアルタイム確認が可能なほか、「投票機能」を活用することで、簡易的なアンケートや意向調査も実施できます。投票率の自動集計にも対応しており、マンション運営における作業の迅速化をサポートします。

■機能開発の背景と狙い

左：居住者向けアプリ画面 右：管理者向けPC画面イメージ

マンション管理運営の現場では、掲示物やポスティングなどのアナログな周知方法により「居住者に情報が届いているか把握できない」といった課題や、居住者の意向確認に多大な労力を要するといった、コミュニケーションの「不透明さ」と「アナログ運用」が大きな課題となっていました。

「GOKINJO」はこれまで、居住者間のコミュニティ醸成を主軸にサービスを提供してまいりましたが、さらなる提供価値の拡大に向け、管理運営業務のデジタル化を強力にサポートする管理機能の開発を進めています。これにより、マンション内のコミュニティ形成から管理運営業務までを一元管理できる「マンションDXプラットフォーム」へと領域を拡大いたしました。

本機能の実装により、居住者にとっては「より声を上げやすく、情報を受け取りやすい」環境を、管理者にとっては「データに基づいた客観的かつ効率的な運営」ができる環境を提供し、マンション全体の資産価値向上と居住者満足度の最大化を目指します。

【株式会社コネプラについて】

株式会社コネプラは、2022年に創業し、マンション・地域コミュニティに特化したサービスを展開しています。デジタル（住人専用のアプリ）と、リアル（現地イベント開催等）を併用し、「それぞれがちょうど良いご近所付き合いができる社会をつくる」をミッションに事業を運営しています。

会社名：株式会社コネプラ （Connect Platform Inc .）

設立：2022年4月1日

役員：代表取締役社長 中村 磨樹央

資本金：1億円

主な事業内容：コミュニティ醸成支援、マンション運営支援、アプリ開発・OEM受託開発、コンサルティング

所在地：東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

HP：https://conepla.co.jp

コネプラ社NEWS：https://conepla.co.jp/category/news/

GOKINJOサービスサイト :https://gokinjo.conepla.co.jp/