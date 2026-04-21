「AI時代のフィッシングメール対策とは！？『技術』と『教育』で守るメールセキュリティを解説」セミナーをオンライン無料開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）と株式会社NSD（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今城義和）は、2026年4月22日(水) 11時から、「AI時代のフィッシングメール対策とは！？『技術』と『教育』で守るメールセキュリティを解説」をテーマとしたセミナーをオンライン無料開催いたします。

Zoomでご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_email_security_by_technology_and_education/

開催の背景

近年、フィッシングメールの被害が急増し、AIを悪用した巧妙な攻撃も目立つようになっています。業務メールを装った偽装手口は高度化し、従来の対策だけでは見抜くことが難しくなりつつあります。

本セミナーでは、急増するフィッシングメールの最新動向を踏まえ、企業が取るべきメールセキュリティ対策を「技術」と「教育」の両面から解説します。

電子証明書を用いたなりすまし防止・改ざん検知といった技術的な仕組みに加え、不審メールを見抜くための基礎知識や日頃のトレーニングの重要性にも触れ、実際の被害傾向を背景に、これからの時代に求められる実践的なメールセキュリティの考え方をお伝えします。

開催概要- セミナー名：AI時代のフィッシングメール対策とは！？『技術』と『教育』で守るメールセキュリティを解説- 登壇者：- - GMOグローバルサイン株式会社 電子証明書事業本部 ソリューションサービス事業部 マーケティングセクション/山崎 拳己氏- - LRM株式会社 執行役員 / CCO 藤居 朋之- 日時：2026年4月22日(水) 11:00~12:00- 費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。- 形式：オンライン(Zoom)- 申込締切：開催日当日の開始時間までとなります。お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

https://www.lrm.jp/seminar/se_email_security_by_technology_and_education/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援