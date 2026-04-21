「ダイヤモンドZAi NISA 投信グランプリ2026」優秀賞 受賞のお知らせ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、「ダイヤモンドZAi NISA 投信グランプリ2026」において、下記ファンドが優秀賞を受賞しましたので、お知らせします。

当社では、今回の受賞を励みに、今後とも一層の商品開発力と運用力の向上を図り、お客さまの資産形成に貢献してまいります。各ファンドの詳細については当社ホームページ（https://www.smd-am.co.jp/）をご覧ください。

「ダイヤモンド・ザイ」による免責事項

■「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」について

ダイヤモンド社が発行する月刊マネー誌『ダイヤモンドZAi』が主体となり、「個人投資家目線でNISAで本当に買いの投信を表彰する」アワード。2023年からスタートして今年で4回目。個人投資家にとって、長期で安心して保有できる投資信託を公平・中立な立場で実績の数値をもとにした完全な実力主義で選出している。当グランプリの詳細および評価方法の詳細は株式会社ダイヤモンド社のウェブサイト（https://promo.diamond.jp/zai/toshin-gp/）をご覧ください。

「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」は、ダイヤモンド・ザイ編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、または将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。

本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はダイヤモンド・ザイ編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

■【評価対象】について

・2025年12月末時点で、日本国内で販売登録されており、新NISA対象の投資信託。

・2025年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシャー賞は３年以上の運用実績がある投資信託。

重要な注意事項

■当資料は、情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。

■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。

■当資料は、当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

■上記の評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、対象ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP：https://www.smd-am.co.jp/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会

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