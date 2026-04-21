英検書売上No.1の旺文社、Webサービス「受験生のための英検(R)カコモン」に2025年度第1回の過去問を新規搭載！ ライティングAI採点にも対応！

株式会社旺文社

教育出版社の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川 秀樹）は、実用英語技能検定（以下、英検）の過去問学習ができるwebサービス「受験生のための英検(R)カコモン」（準1級～3級対応）に、新たに2025年度第1回の過去問を搭載しました。無料公開中のライティングAI採点で、AIによるライティング解答の採点・添削が可能です。会員数は3.7万人を超え、英検の過去問をスマホで効率的に対策できるアプリとしてご好評をいただいています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=WP1MrDrGyjQ ]

「受験生のための英検(R)カコモン」公式サイト https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/

■過去問9回分と予想問題2回分で、たっぷり全11回分の一次試験の問題が解ける！

準1級、2級、準2級、3級のリニューアル形式を含む9回分の過去問と2回分の予想問題（※1）すべてに、英検対策書売上No.1（※2）の旺文社編集部による詳しい解説が付属。解答・訳・英文スクリプトなどとともに、ワンタップで確認できます。

また、ひとりでは対策が難しい二次試験も、自身の解答と模範解答例とを聞き比べて学習でき、S-CBTの対策にも最適です。最新1回分の過去問は、無料でご利用いただけます。

2025年度第1回より新設された準2級プラスは、2025年度第1回の過去問に加え、英検公式のサンプル問題と旺文社編集部による予想問題2回分を搭載しています。

※1 予想問題は一次試験のみご利用いただけます。準2級プラスのみ二次試験の予想問題もご利用いただけます。

※2 日販調べ（2025年1月～12月の英検書ジャンル売上部数より）。「英検書」は英検対策用の書籍を指します。

■無料公開中のライティングAI採点も2025年度第1回に対応！

英検に特化した観点で採点・評価するライティングAI採点は、準1級、2級、準2級プラス、準2級、3級の2025年度第1回問題への対応を開始しました。ライティングAI採点の問題形式を選んで、解答を入力し採点ボタンを押すと、AIが即時に採点してくれます。スコアアップに狙いを定めて作られた独自の評価基準をもとにAIがアドバイスしてくれるので、改善点が具体的にわかります。37,000件を超える採点実績をほこり（2026年4月時点）、一次試験の3分の1のウェイトを占めるライティングの対策として、合格対策にご活用いただいています。

▼30秒でわかる！ライティングAI採点の説明動画はこちら↓[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RABAO3fwaoo ]

■WEBサービス概要

・リリース日：2024年9月17日

・推奨動作環境：PC・タブレット・スマートフォンに対応。ブラウザは、Google Chrome最新版、Safari最新版に対応。

・対応級：英検準1級・2級・準2級プラス・準2級・3級

・税込価格（自動購読継続）：1か月プラン1,800円、12か月プラン18,000円［初回ログインから24時間無料トライアル可］

・24時間無料トライアル後は、無料会員としてご利用いただけます。

・ご利用には「旺文社まなびID」への会員登録（無料）が必要です。

URL： https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/

▼関連情報

「旺文社 受験生のための英検(R)カコモン」、新しい予想問題を新収録！ 過去問9回＋予想問題2回の全11回分で、一次試験対策がさらに充実！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000334.000055026.html

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※AI採点について公益財団法人 日本英語検定協会による如何なる監修も指導も受けておらず、採点の品質について同協会から認められたものでは一切ございません。

※AI採点で生成されたコンテンツに関しては、ユーザー自身で確認と判断をお願いしています。

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

【会社概要】

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL： https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

創業 ： 1931年（昭和6年）10月

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/