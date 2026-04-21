鉄道4社がタッグを組んだ課題先行型マッチングイベント第2弾を開催！ ～STARTUP PITCH#14 with JTOS 『Re:Value 観光』～

JR東日本スタートアップ株式会社

JR東日本スタートアップ株式会社（代表取締役社長：柴田 裕、以下「JR東日本スタートアップ」）は、JR東日本グループの抱える課題を提示して、優れたアイデアや先端技術を持つスタートアップとのマッチングを推進するオンラインイベント「STARTUP PITCH」の第14回を開催することをお知らせします。今回は、JR東日本スタートアップ、東急、小田急電鉄、西武ホールディングスの鉄道4社で構成される鉄道横断型社会実装コンソーシアム「JTOS（ジェイトス）」との共同開催になります。昨年初めて開催し好評を博した、鉄道4社での課題先行型マッチングイベントの第2弾となります。

第14回のテーマは『Re:Value 観光』です。当日は、大人の休日倶楽部会員向け施策や、伊豆、箱根、飯能エリアの新たな可能性を探るべく、各社の担当者が登壇し、それぞれが抱える課題と求める技術イメージを直接発信します。鉄道4社横断の広大なフィールドを活用した実証実験と、その先の“社会実装”を目指します。

【STARTUP PITCH with JTOSのこれまでの実績と概要】

昨年初めて4社合同で『商業施設』をテーマに課題先行型マッチングイベント「STARTUP PITCH#11 with JTOS」を開催しました。当日は約350名にご参加いただき、35件のご応募をいただきました。その後の選考を経て5社（株式会社IVRy、株式会社アジラ、ugo株式会社、station株式会社、合同会社Limot）を採択し、現在取り組みを進めています。第2弾となる今回は『観光』をテーマに、各社の観光施策やエリア事業に実際に関わる担当者が登壇し、抱える課題やニーズを具体的に発信します。イベント後は発信された課題に対する解決策を中心にスタートアップ企業から提案を募集します。優れた提案は、鉄道会社担当者と直接面談を実施し、マッチングが成立すれば実証実験や導入フェーズへと移行する予定です。

【イベント概要】

日時：2026年5月12日(火) 19時00分 開演 / 20時00分 終了予定

会場：オンライン（ZOOM）

参加費：無料

▼イベント申し込みページはこちらになります。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/7917756319812/WN_JEg7-Zj5QBOARJ0KGVBsWw

【スピーカー】

森田 克紀 氏（東日本旅客鉄道 マーケティング本部 くらしづくり・地方創生部門 観光・地域活性化ユニット（大人の休日・駅ハイ） 主務）

関谷 稔 氏（伊豆急行株式会社 事業推進部 副部長兼コミュニケーション推進課長）

鈴木 真理子 氏（小田急電鉄 エリア事業創造部 課長代理）

田嶋 誉司 氏（西武鉄道 運輸部スマイル＆スマイル室 課長）

【モデレーター】

和田 正輝 氏（小田急電鉄 経営戦略部 ポリネーター）

【スケジュール】

オリエンテーション・JTOS紹介（5分） 19:00～19:05

課題紹介（鉄道4社）（30分） 19:05～19:35

質疑応答（20分） 19:35～19:55

まとめ・今後のご案内（5分） 19:55～20:00

※スケジュールや内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【主催】

JR東日本スタートアップ株式会社

東急株式会社

小田急電鉄株式会社

株式会社西武ホールディングス

■会社概要

JR東日本スタートアップ株式会社

所在地：東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 7F

代表者：代表取締役社長 柴田 裕

設立：2018年2月

事業内容：事業シーズや先端技術の調査・発掘、ベンチャー企業への出資及びJR東日本グループとの協業推進

URL ： https://jrestartup.co.jp/