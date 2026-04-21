ADKマーケティング・ソリューションズ、「ADK-TSUNAGI」の機能を拡充

株式会社ADKホールディングス

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大山 俊哉、以下「ADK MS」）は、当社が提供しているコンバージョン計測ソリューション「ADK-TSUNAGI」に、株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）のコンバージョンAPIツール「CAPiCO」を追加連携いたしました。

昨今、ユーザーのプライバシー保護の観点から、デジタルマーケティング活動においてCookieに依存しない環境構築が求められており、法令や各種規制に対応し、精緻な広告配信データを計測・活用出来る技術であるコンバージョンAPIのニーズが高まっています。

ADK MSでは、2023年5月に「ADK-TSUNAGI」(※2)の提供を開始し、「ADK-TSUNAGI」タグの設置だけでコンバージョンAPIが導入できるソリューションとして、数多くのクライアント企業に提供してまいりました。

今回、「ADK-TSUNAGI」に“CAPiCO”を追加連携することで、コンバージョン計測を行う媒体の選定や、複数媒体に広告配信をする際の設定にさらなる選択肢が増え、クライアント企業の課題に応じて、より柔軟にソリューションを提供することが可能になりました。 従来の「ADK-TSUNAGI」では、データの連携手段がコンバージョンAPIのみでしたが、Yahoo!検索やMicrosoftにて、コンバージョンインポートという技術でコンバージョンデータを媒体に送信できるようアップデートしました。

＜ADK-TSUNAGI機能＞

ADK MSは今後も、「ADK-TSUNAGI」を活用することで広告効果の最大化を支援し、クライアント企業のビジネス成果に貢献してまいります。

※1 タグ1つでCookie規制によるCV欠損を補い、広告成果を高めるCAPIツール

※2 2023年5月9日公開リリース https://www.adkms.jp/news/20230509-2/

ADKマーケティング・ソリューションズ、 Cookieに依存しないソリューション「ADK-TSUNAGI」を提供開始

＜株式会社イルグルム 会社概要＞

イルグルムは、データとテクノロジーによって世界中の企業のマーケティング活動を支援し、売り手と買い手の幸せをつくる、マーケティングテクノロジーカンパニーです。創業以来変わらぬ企業理念「Impact On The World」の実現に向けて取り組んでいます。

・ウェブサイト https://www.yrglm.co.jp/



＜株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 会社概要＞

「ファングロースパートナー」のビジョンのもと、広告・マーケティング領域に留まらず、事業やブランドのトランフォーメーション、データアナリティクスやテクノロジープラットフォームの整備等、様々な課題に対しての解決に向けた、最適な戦略提案からアイデア開発、実行までを統合的に支援します。クライアントの商品・サービスにおける「ファン」を起点とした顧客体験の仕組み全体を設計し、さらなるビジネス成長への貢献と、新たな価値の創造を目指します。

・ADK MSウェブサイト https://www.adkms.jp/