イルグルム、コンバージョンAPIツール「CAPiCO」が、ADKマーケティング・ソリューションズの「ADK-TSUNAGI」に採用

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進）が提供するコンバージョンAPIツール「CAPiCO（キャピコ）」が、株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ（本社：東京都港区 代表取締役社長：大山 俊哉）の提供するCookie規制対応の広告ソリューション「ADK-TSUNAGI」に採用されました。

これにより、複数の広告媒体におけるCAPI導入をタグ設置のみで簡単かつ低コストに実現でき、Cookie規制や個人情報保護法改正への対応を強化しつつ、広告主が精緻な効果計測と成果最大化を両立できるよう支援します。

背景

近年、プライバシー保護を目的としたCookie規制の強化やデータ取り扱い制限が進む中、広告効果の減少や広告媒体における計測精度の悪化といった課題が深刻化しています。その結果、従来の広告運用手法だけでは十分な成果を上げることが難しい状況が広がっています。こうした課題を解決する方法として注目されているのが「コンバージョンAPI（CAPI）」です。サーバーサイドでのデータ連携によって、より正確な効果計測と広告配信最適化を実現できます。

「CAPiCO」×「ADK-TSUNAGI」連携について

このたび、イルグルムのコンバージョンAPIツール「CAPiCO」が、ADKマーケティング・ソリューションズの提供するCookie規制対応の広告ソリューション「ADK-TSUNAGI」に組み込まれることとなりました。これにより、「ADK-TSUNAGI」を導入する広告主企業は 「CAPiCO」の強みを活かし、サーバー構築不要・最短1営業日での導入・複数の広告媒体でのCAPI導入を低コストかつ短期間で実現できます。また、Cookie規制下でも必要なコンバージョンデータを媒体へ連携できるため、広告媒体の機械学習を支え、広告配信の自動最適化を加速します。今回の採用により、これまで導入ハードルが高かったCAPIを、より幅広い広告主企業にとって実用的なソリューションとして提供可能となりました。

今回の連携により、「CAPiCO」と「ADK-TSUNAGI」は複数媒体におけるCAPI導入のハードルを下げ、広告主企業が変化の激しいデジタルマーケティング環境に迅速に適応できるよう支援し、成果最大化と業界全体の発展に貢献してまいります。

「CAPiCO」について

CAPiCOは、複数媒体のCAPI導入をタグ設置のみで実現できるコンバージョンAPIツールです。Cookie規制下でもコンバージョンデータの欠損を補い、広告の機械学習を支えて成果最大化を後押しします。

https://www.capi-co.net/

「ADK-TSUNAGI」について

ADK-TSUNAGIは、コンバージョンAPIなど最新のCookieレスソリューションを通じ、ユーザーのプライバシーに配慮しながらより精緻なコンバージョン計測を実現するソリューションです。ADK-TSUNAGIを活用することで広告効果の最大化を支援し、クライアントのビジネス成果に貢献してまいります。

IR情報

【2026年9月期第1四半期】二桁の増収！四半期過去最高益を達成

・決算説明の動画および資料

https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL: https://www.yrglm.co.jp/