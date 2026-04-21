枕崎4者共同開発オリジナル焼酎「そらより。」鹿児島空港にて初の一般販売イベント開催！6月にはソラシドエア機内販売もスタート！

株式会社ソラシドエア

株式会社ソラシドエア（本社：宮崎県宮崎市 代表取締役社長：山岐 真作）、薩摩酒造株式会社（本社：鹿児島県枕崎市 代表取締役社長：吉元 義久）、一般社団法人地域商社推進機構（本社：鹿児島県枕崎市 代表理事：下竹 重則）、枕崎市（市長：前田 祝成）の4者はオリジナル芋焼酎 「 そらより。」 の完成を記念し、4月25日（土）・26日（日）に鹿児島空港にて販売記念イベントを開催します。また、6月からはソラシドエアの機内にて数量限定で販売を開始します。

4月20日（月）にメディア・関係者に向けて行ったお披露目会の様子

「そらより。」完成までの取り組み：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000456.000011231.html

1. 4月25日（土）・26日（日） 鹿児島空港にて初の一般販売イベントを開催

お披露目会で、「度数が低く、焼酎の強い風味が苦手な方でも飲みやすい」と大好評であった「そらより。」が、4月25日（土）より2日間、鹿児島県枕崎市の玄関口である鹿児島空港にて一般販売を行います。

■イベント概要

日時：2026年4月25日（土）・26日（日） 10：00～17：00

場所：

鹿児島空港 国内線2階出発ロビー（屋久杉パネル前）

販売価格：1,430円（税込）

実施内容：

(1) 「そらより。」の試飲・販売

(2) アンケート回答者へノベルティプレゼント

(3) ソラシドエア商品販売（ソラスープ、オリジナルフライトタグ、くるっぴー他）

(4) 枕崎「きばらん海」のマスコットキャラクター「キバッチョ」のグリーティング

グリーティング時間：１. 11:00～11:20 ２. 15:40～16:00

※販売イベント開始日より、薩摩酒造 明治蔵や薩摩酒造 公式通販サイトでも販売開始

キバッチョ

2. ソラシドエア機内でも6月の新商品として登場！

“そら（機内や旅先、故郷）からの贈り物”というコンセプトを体現する場として、ソラシドエア機内にて「そらより。」を数量限定で販売します。300mlというサイズ感は、機内での購入後も身軽にお持ち帰りいただけます。大切な人への贈り物や自分へのご褒美にいかがでしょうか。

■販売概要

販売開始日：2026年6月1日 ～

※在庫がなくなり次第終了

機内販売価格：1,500円（税込）

対象：ソラシドエア 全路線（機内販売）

3. 「そらより。」商品紹介

枕崎市の地域課題となっていた耕作放棄地を開墾した「ソラシドファーム枕崎」で、一から育てた鹿児島県産の 「サツマアカネ」 と 「みちしずく」 を使用しています。柑橘や紅茶を思わせるフルーティーで個性的な香りが魅力的で、度数も低く、焼酎が苦手な方にも飲みやすい味わいです。

販売前に開催された関係者向けのお披露目会では、地元の想いが詰まった「そらより。」で乾杯を行い、一般販売に向けて大きな手ごたえを感じさせる幕開けとなりました。今後も「そらより。」から始まる新しい繋がりを広げていき、枕崎と全国の皆様が深く結びつく 『新たな関係人口の創出』 を目指していきます。

品目：本格焼酎

原材料名：さつまいも（鹿児島県産）、米こうじ（国内産米）

アルコール分：12度

内容量：300ml瓶 ※専用化粧箱入り

製造者：薩摩酒造株式会社

お披露目会 クロストークの様子試飲会 乾杯の様子