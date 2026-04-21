iPad向けペイントツール「Pastela」がリリースから2周年！「pixivプレミアム」との連携を開始

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘、以下ピクシブ）が運営するiPad向けのペイントツール「Pastela（パステラ）」は、2026年4月にサービスリリースから2周年を迎えました。

これを記念して、pixivの有料サービス「pixivプレミアム」との連携を開始いたしました。

pixivプレミアムに登録されているアカウントで「Pastela（パステラ）」にログインすると、高度な機能や、拡張されたクラウドストレージ容量をご利用いただけます。また、本連携の提供開始を記念して、人気イラストレーターくるみつさんによる創作に役立つ「ポーズ集」のプレゼント企画を期間限定で実施します。

Pastelaとは

Pastelaは、iPadでのお絵描きに最適化された機能を備えたペイントツールです。pixivアカウントでPastelaにログインすることでpixivとの連携機能やクラウド接続による自動キャンバス同期機能など便利な機能が利用できます。この機会にpixivアカウントからログインして、Pastelaでのお絵描きをぜひお楽しみください。

Pastela特設サイト：https://pastela.app/lp/

ダウンロード（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id6478907270

※アプリは無料で利用いただけます。

pixivプレミアムとは

より便利に楽しくpixivを利用するための有料サービスです。

人気順検索や広告非表示機能、自分の投稿した作品の気になる情報を知ることができるアクセス解析機能など、作品の投稿・閲覧がより快適になる便利な機能を多数ご利用いただけます。

月額590円～で、クレジットカードやコンビニ決済/キャリア決済/App Storeストア決済/Google Play決済/WebMoney/BitCashなどを使ってお支払いいただけます。

pixivプレミアム特設サイト：https://www.pixiv.net/premium/

1. この1年間で追加された主な機能

Pastelaは皆さまにとって快適なお絵描き体験を提供できるよう、日々機能開発に取り組んでおります。

この1年間で追加した機能の一部をご紹介します。

・レイヤー効果「水彩境界」

レイヤーのレイヤー効果から「水彩境界」の効果を設定できるようにしました。

描画した部分の縁に色を溜めるような効果を与えることで、アナログの水彩画のような質感を表現できます。

・テキストツール

キャンバスをペンでタッチしてテキストレイヤーを作成でき、「フォント」「文字サイズ」「縁取り幅」「文字方向」「行間隔」などを設定できる「テキスト」ツールを追加しました。

・参照レイヤー

レイヤー・レイヤーフォルダーの[参照]オプションを設定できるようにしました。

[バケツ塗り]・[投げ縄塗り]・[囲い塗り]ツールを使用した際に、ONに設定されたレイヤー・レイヤーフォルダーのみを参照するようにしました。

・フィルター「グラデーションマップ」

有料のサブスクリプションプラン「Pastela Plus」に登録すると利用できる機能に、「グラデーションマップ」のフィルターを追加しました。

・5種類の新規ブラシを追加

「水玉」や「方眼」など新しく5種類のブラシを追加しました。

・移動ツール

レイヤーの描画内容をドラッグで移動でき、ツールバーやツールセットに登録して手軽に位置調整ができるツールを追加しました。

・キャンバスプリセットの単位変更

キャンバスのプリセットを作成・編集する際に、単位を「ピクセル」「センチ」「ミリ」「インチ」から選択できるようにしました。

・ブレンドモード「ハードミックス」「発光」

イラストにダイナミックな色を加えたい場合に便利な「ハードミックス」や、光の反射や光源を描く場合に便利な「発光」をレイヤーのブレンドモードに追加しました。

・ブラシツールの新規オプション

テクスチャを設定したブラシの表現の幅を広げる「テクスチャの反転」「テクスチャのランダムオフセット」「テクスチャサイズ倍率」「筆圧でテクスチャ影響変化」の4つのオプションをブラシツールに追加しました。

・テーマ設定にオプションを追加

アプリの外観にテーマを適用できる機能を追加し、Pastelaをパステルカラーでかわいらしく彩るテーマ「ゆめかわパステラ（おためし版）」を期間限定で提供しました。

※提供期間は終了しました

2.Pastelaが「pixivプレミアム」との連携を開始 開始記念特典として創作に役立つポーズ集をプレゼント

pixivでの創作活動をより楽しくする有料サービス「pixivプレミアム」に、iPad向けペイントツール「Pastela（パステラ）」がもっと便利にご利用いただけるようになる特典を追加いたしました。

pixivプレミアムなら、有料のサブスクリプション「Pastela Plus」のライトプラン以上で提供されている機能を、フリープランのままでもご利用いただけます。

pixivプレミアムに登録されているアカウントで「Pastela（パステラ）」にログインすることで、以下の特典が自動的に適用されます。

1.リファレンスボードの拡張

リファレンスボードとは、キャンバスの周辺に画像を配置できる機能です。

通常は1枚まで配置できますが、pixivプレミアムでは2枚以上配置することが可能になります。複数の資料画像を並べて作業できるため、より効率的なイラスト制作をサポートします。

2.高機能なフィルターの利用

高度な色調調整が可能になる「グラデーションマップフィルター」が開放されます。

画像の明暗に応じて指定したグラデーションの色へ置き換えることができ、夕焼け・セピア調など作品全体の色味調整に活用できます。

作品の仕上げや空気感の演出において、より豊かな表現が可能になります。

3. クラウドストレージ容量の増量

pixivプレミアムに加入すると、Pastelaのクラウドストレージ容量が拡張されます。

フリープランの場合でも、通常1GBの容量が3GBに増量されます。さらに、「Pastela Plus」のデラックスプランと組み合わせることで、最大300GBまでクラウドストレージ容量を拡張できます。

これにより、レイヤー数の多いキャンバスや制作途中の履歴データも、容量を気にせずクラウドに保管できます。デバイスの買い替え時や複数端末での制作、作品データのバックアップなど、さまざまな場面で活用いただけます。

イラストレーターくるみつさんによる創作に役立つ「ポーズ集」を期間限定でプレゼント

本連携の提供開始を記念して、pixivプレミアム限定で、イラストレーターくるみつさんによる創作活動に役立つ「ポーズ集」を期間限定でプレゼントします。ポーズ集は、Pastelaアプリの「リファレンスボード」に読み込んで、そのままお手本として活用いただけます。

本特典は、キャンペーンページに記載の利用規約をご確認・ご同意いただいた上でご利用ください。

※本ポーズ集は2026年3月4日(水)～2026年3月16日(月)にpixivプレミアムの特典として配布していたものと同一のものになります。

特典配布期間

2026年4月21日（火）12:00～2026年4月27日（月）13:59

特典の受け取り方法

・pixivプレミアムにご登録いただいている方

キャンペーンページ(https://www.pixiv.net/premium/campaign/pose_2026?g=external&i=p_post_pixiv&p=pose_2026)の「ダウンロードする」ボタンより、特典をお受け取りください。

・pixivプレミアムに未登録の方

キャンペーンページよりpixivプレミアム登録後、同ページの「ダウンロードする」ボタンより、特典をお受け取りください。

これからもPastelaは「描いて、広がる、わたしの創作。」をコンセプトとし、多くのクリエイターが豊かな創作活動を楽しめるサービスを目指します。クリエイター一人ひとりの創作の広がりを加速させるサービスとして、新機能のリリースや自由な表現を支える環境づくりを進めていきますので、今後の展開にもぜひご期待ください。

■「Pastela（パステラ）」とは

Pastela（パステラ）は、iPad向けのペイントツールです。

iPadでのお絵描きに最適化された機能やクラウド接続による自動キャンバス同期、pixiv関連サービスとの連携を特長としており、それぞれのユーザーに最適な創作環境を提供します。Pastelaからpixivに直接投稿できる機能では、作品を描いてから投稿するまでのスムーズな体験を提供しています。

・公式X：https://x.com/PastelaOfficial

・公式サイト：https://pastela.app/

・Pastela特設サイト：https://pastela.app/lp

・ダウンロード（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id6478907270

■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品（イラスト・マンガ・小説）の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億を超えるユーザーが登録しています。

■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）