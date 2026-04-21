MaOIプロジェクト支援制度の募集開始-海の恵みをイノベーションで社会へ未来へ

静岡県

静岡県では、本県の魅力ある海洋資源や「Blue Tech」を活用し、海洋の産業振興と海洋の環境保全の世界的拠点の形成を目指す「マリンオープンイノベーション（MaOI）プロジェクト」を実施しています。

このMaOIプロジェクト支援制度から、現在、募集中の４つ事業についてまとめてご案内いたします。

研究開発から事業化支援まで、あなたのニーズに合った支援が見つかるかもしれません。

ぜひこの機会にご検討ください。

各事業の詳細は、それぞれのリンクよりご確認ください。

皆様からの積極的なご応募・ご活用を心よりお待ちしております。

■"新しい技術の種創出に" シーズ創出研究業務委託

静岡県の産業の成長発展につながる研究、海洋分野における国際的な課題解決に資する研究などを募集します

対象：法人格を有する大学等研究機関等（企業とのコンソーシアムも可）

委託額： 最大上限1,000万円/年

締切： 参加表明書 5月11日(月)、書類提出 5月20日(水) 午後5時まで

詳細はこちら：

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1040481/1081891.html

■"アイデアを試したいとき" MaOI-FS（フィージビリティ・スタディ）

アイデア等を具体化する製品や試作品の開発、データ等の取得等を支援します

対象：中小企業者及び農林漁業（静岡県内）

補助額： 上限150万円

補助率： 2/3以内

締切： 5月15日(金)

詳細はこちら：

https://maoi-i.jp/information/1747/

■"産業振興の基盤促進" 海洋技術開発促進事業費補助金

工学・情報系の技術開発を基盤とし、デジタル技術を活用して高度化・効率化による課題解決を目指す事業を支援します

対象：大学等と連携して技術開発を実施する静岡県内の民間事業者

補助額： 上限500万円/年

補助率： 2/3以内

締切： 5月8日(金) 午後5時まで

詳細はこちら：

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1040481/1081869.html

■"海洋資源の活用" マリンオープンイノベーション事業化促進事業費補助金

デジタル技術を活用し、各分野で課題解決と産業応用を目指す技術開発・事業化や海洋プラごみ対策として代替素材開発等を推進する事業化を支援します

対象：民間事業者二者以上で構成されたコンソーシアム（半数以上は静岡県内の民間事業者）

補助額： 上限500万円/年

補助率： 1/2以内

締切： 5月8日(金) 午後5時まで

詳細はこちら：

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1040481/1081857.html

●問い合わせ先

静岡県 経済産業部産業革新局先端技術振興課

054-221-3622、sengi@pref.shizuoka.lg.jp

一般財団法人マリンオープンイノベーション機構（※MaOI-FSのみ） 054-340-1800、info@maoi-i.jp