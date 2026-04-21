正式リリース記念！「AmiVoice SalesAgent」、無償トライアルキャンペーンを開催

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceと生成AI、感情解析を活用し、商談をリアルタイムで支援するソリューション「AmiVoice SalesAgent（アミボイス セールスエージェント）」の正式リリースを記念して、無償トライアルキャンペーンを開催します。

本キャンペーンは、4月23日（木）に開催されるウェビナー「属人化を解消し、全員が売れる営業組織へ AIエージェントで実現するリアルタイム営業支援の実践法」に、ご参加いただいた皆さまを対象に開催いたします。

本ウェビナーでは、「AmiVoice SalesAgent」の各種機能や活用方法に加え、営業の属人化解消が急務となっている背景や、AIエージェントによる営業成果向上のアプローチを解説します。本ソリューションへの理解を深めていただいたうえで、安心して無償トライアルをご利用いただけます。

さらに、本キャンペーンでは、「AmiVoice SalesAgent」のトライアル利用後、本契約いただいた場合、初期費用と初年度分の利用料が最大半額となる特別価格でご提供します。

「AmiVoice SalesAgent」の導入をご検討中の企業の皆さまにとって、サービスを気軽にご体験いただける機会となっておりますので、ぜひご活用ください。

キャンペーン内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/756_1_30e2dc5e6b187a7aacc0ec143074998b.jpg?v=202604220251 ]

ウェビナー概要

属人化を解消し、全員が売れる営業組織へ

AIエージェントで実現するリアルタイム営業支援の実践法

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/756_2_21eb71e2f855a07cb72548203d3dfac2.jpg?v=202604220251 ]

【お申込み方法】

下記フォームよりお申込みください。

お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2026-02-16/f26bbm?from=pr

「AmiVoice SalesAgent」について

AIを活用しリアルタイムに商談を支援する次世代型の営業支援ソリューションです。商談前の情報整理や提案準備、商談中のメモや要点抽出、終了後の議事録作成や次アクション提案までを一気通貫でサポート。煩雑な作業を自動化し、営業担当者が顧客理解と提案の質向上に集中できる環境を実現し、組織全体の営業力向上を支援します。

https://salesboost.advanced-media.co.jp/salesagent/

「AmiVoice SalesBoost」について

営業組織の強化・改善を目的とした“セールスイネーブルメント”の促進を目的に、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを活用し、営業活動のDXを加速させる複数のソリューションを「AmiVoice SalesBoost」として、2024年10月よりシリーズ化しました。

現在提供中のソリューションは、接客や商談の会話を可視化・分析する「AmiVoice SF-CMS（アミボイス エスエフシーエムエス）」と、AIを活用して効率的な営業トレーニングを実現する「AmiVoice RolePlay（アミボイス ロールプレイ）」があり、これらを組み合わせることで、営業組織全体のスキル向上を継続的に支援するサイクルを構築しています。

そして今回、新たに「AmiVoice SalesAgent」がシリーズに加わります。本サービスは、リアルタイムでAIと連携しながら商談を支援する次世代型の営業支援ツールであり、営業現場の生産性と成果の最大化に貢献します。

・「AmiVoice SalesBoost」シリーズ詳細

https://salesboost.advanced-media.co.jp/

■資料ダウンロードはこちら

https://salesboost.advanced-media.co.jp/download.html

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2026」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

SDX事業部

https://www.advanced-media.co.jp/products/contact/reporter/