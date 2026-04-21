春夏のビジネスシーンを変える「夏長袖シャツ」の決定版！人気の「DRY DRY(R)」シリーズに待望の夏長袖が初登場

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』では、昨今の記録的な猛暑によるビジネスウェアにおける涼しさへの需要と、夏でも長袖ワイシャツを着用する機会がある方のニーズに対応すべく、春夏のビジネスシーンを快適に過ごすためのアイテムを豊富に取り揃えています。この度、昨年発売した人気のシリーズ商品や高通気機能を追加した長袖シャツなど、春夏シーズンに最適な「夏長袖シャツ」のラインナップを拡充しました。ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売しています。

ORIHICAオンラインショップURL： https://www.orihica.com/supercool-non-iron-shirts

■夏の「長袖」ニーズに対応し、最新機能から天然素材まで多彩なラインナップ

近年の激しい気候変動に伴い、ビジネスウェアにはかつてないほどの「涼しさ」が求められています。その一方で、オフィスでの冷房対策や外出時の紫外線対策、さらにはビジネスマナーの一環として、夏でも長袖ワイシャツを着用するというビジネスパーソンのニーズは根強く存在しています。

お客様からの熱い要望に応え、今回のラインナップでは、昨年半袖のみで展開していた、汗ジミが目立ちにくくさらっとした着心地が人気の「SUPER NON-IRON 『DRY DRY(R)』」シリーズから待望の長袖モデルが登場。今季は汗ジミ防止機能と吸水速乾機能に加え、インナーの透けを防ぐ機能を追加しアップデートしました。夏のシャツスタイルにおける二大悩みを解消する画期的なアイテムとして販売を開始しています。

さらに、定番人気商品の「SUPER NON-IRON STRETCH」も通気性を高めた夏仕様の長袖モデルがラインナップに加わりました。抜群のストレッチ性を維持しつつ、背中の通気性を向上させた「1枚ヨーク」仕様を採用。熱がこもりやすい背中の放熱を促し、夏場でも涼しく過ごせる一着となっています。また、これらのニューモデルに加え、清涼感あふれる「綿麻素材」や通気性に優れた「カラミ織り」といった、夏の定番の涼感素材シャツも継続して展開します。着用シーンや求める機能に合わせて、最適な「夏長袖シャツ」を選択いただける豊富なバリエーションを揃えました。

これからもORIHICAは、お客様のニーズを反映した商品開発を通じて、快適なビジネスライフをサポートしてまいります。

ORIHICA 夏長袖シャツ商品特長

■SUPER NON-IRON 「DRY DRY(R)」 長袖シャツ 【新商品】

「汗ジミが目立ちにくい」「透けにくい」という、夏のシャツスタイル特有の二大悩みを解消する高機能ニットシャツに、機能性をアップさせた長袖モデルが新たに登場しました。吸収した水分を素早く拡散させるため肌離れがよく、特殊な原糸を使用することにより汗ジミが目立ちにくくなります。さらに、ニット素材ならではのストレッチ性とノンアイロン機能に加え、今季は糸の特性を活かした防透け機能も追加。ジャケットを脱ぎシャツ1枚になるシーンでも、清潔感を保てる一着です。

■SUPER NON-IRON STRETCH 長袖シャツ 【新商品】

人気の「SUPER NON-IRON STRETCH」シリーズからも、夏仕様の長袖タイプを展開します。最大の特長は、背中の切り替え部分（ヨーク）を通常の2枚仕立てから、裏地を使わない「1枚仕立て（1枚ヨーク）」に変更したことです。これにより、背中にこもりやすい熱く湿った空気が抜けやすくなり、衣服内の温度上昇を防ぎます。また、ストレッチ性が高く動きやすいニット素材や通気性に優れた素材を採用。ノンアイロン機能も完備し、「ノンストレスで涼しい」着用感を実現できます。

■SUPER COOL＆NON-IRON 長袖シャツ

毎年好評の「SUPER COOL＆NON-IRON」シリーズも引き続き展開。湿度の高い日本の夏に最適な麻特有の清涼感と放熱性に綿の柔らかさを加えた綿麻素材は、季節感のある風合いを楽しめます。また、メッシュ状に織り上げることで高い通気性を誇るカラミ織りシャツは、シャリ感があり汗をかいても肌にはりつきにくく、夏場も快適に着用できます。

※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1170-d2831badcf0df1c3efc8aae94ce5141e.pdf