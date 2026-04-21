人的資本経営のさらなる推進のため「人材マネジメントポリシー」を策定～人材への思いを言語化し、従業員の個の最大化と企業価値の最大化を実現へ～

東急株式会社

当社は、２０２４年度を始期とする中期３か年経営計画において、人材を連結経営の根幹と位置付け、“個”の力を最大限に引き出す人的資本経営を推進し、従業員一人ひとりが輝ける会社を目指しています。今般、人的資本経営のさらなる推進のため、「人材マネジメントポリシー」（以下、本ポリシー）を策定しました。本ポリシーは、当社が人材マネジメントにおいて大切にする思いを言語化したものであり、まちづくりを通じて得られた価値を再投資することで、永続的循環を図っていく当社の長期循環型ビジネスモデルと密に連動する位置付けです。当社では、本ポリシーに基づき、戦略的に従業員の個の最大化と企業価値の最大化に取り組み、グループ存在理念「美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求する。」の下、地域コングロマリット企業※として、「楽しく、豊かで、美しい」を実感できる世界が憧れるまちづくりを目指していきます。

※当社は多彩な事業を、東急線沿線を中心としたエリアで展開する地域コングロマリット企業であり、交通事業、不動産事業を基盤としながら、相対的に投下資本が少なく、高いリターンが期待できる、生活サービス事業、ホテル・リゾート事業を組み合わせて、エリア価値の向上と、利益拡大を図っています。

人材マネジメントポリシー

１． リスペクト・信頼をもとに、多様な連携を生み出す

先入観や上下関係・親子関係にとらわれず、相互尊重を基盤に会社間・部門間・チーム間・個人間など網の目状の連携により新しい価値を創造していきます。

２． 変化に前向きな人を増やす

仲間と新しい価値の創造に挑み、様々な変化を前向きに捉えて力に変える人とともに成長します。

３． 長期的な目線で挑戦と成長を支える

人への投資を続け、従業員が新たな仲間や自らの可能性を広げる機会を作り、能力を存分に発揮できるような環境を整えていきます。

４． 従業員の幸福を追求し、お客さまの幸福を実現する

お客さまの求める価値をさらに創出する出発点として、従業員の幸福を大切にします。

▲人材マネジメントの全体像

【参考】

・２０２６年３月９日発表

通算８回目の「健康経営銘柄」選定について～「健康経営優良法人（ホワイト５００）」にも認定されました～

https://www.tokyu.co.jp/company/news/detail/60291.html

・２０２６年３月１９日発表

令和７年度「Ｎｅｘｔなでしこ 共働き・共育て支援企業」に選定されました

https://www.tokyu.co.jp/company/news/detail/60476.html