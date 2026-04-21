【JTOS NEWS LETTER Vol.8】鉄道4社がタッグを組んだ課題先行型マッチングイベントを開催

東急株式会社

「STARTUP PITCH#14 with JTOS」

JR東日本スタートアップ、東急、小田急電鉄、西武ホールディングスの鉄道4社が合同で開催する、 スタートアップ企業とのマッチングイベント「STARTUP PITCH#14 with JTOS」。 今回のテーマは

「Re:Value 観光」です。

このイベントは、鉄道会社が抱える課題やニーズをスタートアップ企業の皆様に先行提示し、 革新的なアイデアや技術を持つ企業との連携を目指すものです。鉄道４社横断の広大なフィールドを活用した実

証実験とその先の“社会実装”を目指します。

check! イベントのポイント

鉄道4社が合同で開催

昨年初めて開催し好評を博した鉄道４社での課題先行型マッチングイベントの第2弾です。

テーマは「Re:Value 観光」

大人の休日倶楽部会員向け施策や伊豆／箱根、飯能エリアの新たな可能性を探ります。

各社の担当者が登壇

各社の課題やニーズを直接聞ける貴重な機会です。

Pickup! イベント詳細

開催情報

日時: 2026年5月12日(火) 19:00 - 20:00

会場: オンライン (ZOOM)

参加費: 無料

スケジュール

19:00 - 19:05: オリエンテーション・JTOS紹介

19:05 - 19:35: 課題紹介 (鉄道4社)

19:35 - 19:55: 質疑応答

19:55 - 20:00: まとめ・今後のご案内

イベント後の流れ

スタートアップ企業から解決策を募集

優れた提案は鉄道会社担当者との直接面談へ

マッチング成立で実証実験・社会実装

これまでの実績

昨年初めて4社で課題先行型マッチングイベント「STARTUP PITCH＃11with JTOS」を開催。約350名にご参加いただき、35件のご応募をいただきました。その後の選考で5社を採択し、現在は実証実験中、または実証実験に向けて検討中です。

参加申し込み

参加をご希望の方はこちらからお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/1717756319558/WN_JEg7-Zj5QBOARJ0KGVBsWw