Welcome Suica MobileおよびモバイルSuicaにおけるSamsungとの協業 ~Samsung Walletとの連携によるSuicaサービスの拡大~

東日本旅客鉄道株式会社

〇JR東日本は、2027年上半期に、サムスン電子（以下、Samsung）が海外で発売する「Samsung Galaxyスマートフォン」にて、訪日旅行者向けのSuicaアプリケーション「Welcome Suica Mobile」が利用できるよう取り組んでいます。

〇これにより、訪日旅行者は海外で購入したAndroid(TM)スマートフォンを使って、日本入国後すぐに鉄道・バスをはじめとした交通機関やお買い物をシームレスにご利用できるようになります。

〇あわせて、モバイルSuicaおよびWelcome Suica Mobileのアプリ上での決済方法として「Samsung Pay」を利用できるよう、対応を進めていきます。

〇JR東日本は、Welcome Suica MobileおよびモバイルSuicaをグレードアップさせて、訪日旅行者が安心・感動を感じられるサービスの提供を目指します。

1.目指す内容

⑴海外で発売するSamsung GalaxyスマートフォンにおけるSuica対応

2027年以降に発売する、Samsung Galaxyスマートフォンにおいて、Welcome Suica MobileでSuicaを発行できるようになります。

※発売地域や対応機種は、今後詳細が決まり次第お知らせします。

⑵Samsung Payによる決済

モバイルSuicaおよびWelcome Suica Mobileにおいて、チャージ、普通列車グリーン券、おトクなきっぷおよび定期券を購入する際に、Samsung Pay決済ができるようになります。

2027年上半期には、Welcome Suica Mobile（Samsung Galaxyスマートフォン）にて以下のサービスを実現します。

【凡例】 ○・・・利用可 ×・・・利用不可

※チャージ残額の払いもどしは行いません。また、有効期間終了後はSF残額が失効します。

2.サービス開始時期

2027年上半期

3.サービス内容

詳細につきましては今後お知らせします。

4.Welcome Suica Mobileが目指す姿

・2025年3月、iOS版にてWelcome Suica Mobileのサービスを開始しました。日本入国前にアプリのダウンロードやSuicaの発行、チャージが可能となり、空港から交通機関やお買い物をシームレスでご利用いただけるようになりました。

・2025年10月には、「JR-EAST Train Reservation」と連携し、在来線特急列車や新幹線の指定席特急券をスムーズに予約し、チケットレスで乗車できるようになり、2026年3月には普通列車グリーン車のご利用に必要なSuicaグリーン券の購入機能も追加いたしました。

・将来的には、訪日旅行者にもウォークスルー改札や当社全線でのSuicaのご利用が当たり前にできるようになるよう、さらなる利便性の向上を図ってまいります。

※本件プレスリリースの画像は全てイメージです。画面は今後変更になる可能性があります。

※SuicaのペンギンはJR東日本の「Suica」のキャラクターです。

※Suica・Welcome Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

※Androidは、Google LLCの商標です。