Welcome Suica MobileおよびモバイルSuicaにおけるSamsungとの協業 ~Samsung Walletとの連携によるSuicaサービスの拡大~
〇JR東日本は、2027年上半期に、サムスン電子（以下、Samsung）が海外で発売する「Samsung Galaxyスマートフォン」にて、訪日旅行者向けのSuicaアプリケーション「Welcome Suica Mobile」が利用できるよう取り組んでいます。
〇これにより、訪日旅行者は海外で購入したAndroid(TM)スマートフォンを使って、日本入国後すぐに鉄道・バスをはじめとした交通機関やお買い物をシームレスにご利用できるようになります。
〇あわせて、モバイルSuicaおよびWelcome Suica Mobileのアプリ上での決済方法として「Samsung Pay」を利用できるよう、対応を進めていきます。
〇JR東日本は、Welcome Suica MobileおよびモバイルSuicaをグレードアップさせて、訪日旅行者が安心・感動を感じられるサービスの提供を目指します。
1.目指す内容
⑴海外で発売するSamsung GalaxyスマートフォンにおけるSuica対応
2027年以降に発売する、Samsung Galaxyスマートフォンにおいて、Welcome Suica MobileでSuicaを発行できるようになります。
※発売地域や対応機種は、今後詳細が決まり次第お知らせします。
⑵Samsung Payによる決済
モバイルSuicaおよびWelcome Suica Mobileにおいて、チャージ、普通列車グリーン券、おトクなきっぷおよび定期券を購入する際に、Samsung Pay決済ができるようになります。
2027年上半期には、Welcome Suica Mobile（Samsung Galaxyスマートフォン）にて以下のサービスを実現します。
【凡例】 ○・・・利用可 ×・・・利用不可
※チャージ残額の払いもどしは行いません。また、有効期間終了後はSF残額が失効します。
2.サービス開始時期
2027年上半期
3.サービス内容
詳細につきましては今後お知らせします。
4.Welcome Suica Mobileが目指す姿
・2025年3月、iOS版にてWelcome Suica Mobileのサービスを開始しました。日本入国前にアプリのダウンロードやSuicaの発行、チャージが可能となり、空港から交通機関やお買い物をシームレスでご利用いただけるようになりました。
・2025年10月には、「JR-EAST Train Reservation」と連携し、在来線特急列車や新幹線の指定席特急券をスムーズに予約し、チケットレスで乗車できるようになり、2026年3月には普通列車グリーン車のご利用に必要なSuicaグリーン券の購入機能も追加いたしました。
・将来的には、訪日旅行者にもウォークスルー改札や当社全線でのSuicaのご利用が当たり前にできるようになるよう、さらなる利便性の向上を図ってまいります。
※本件プレスリリースの画像は全てイメージです。画面は今後変更になる可能性があります。
※SuicaのペンギンはJR東日本の「Suica」のキャラクターです。
※Suica・Welcome Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。
※Androidは、Google LLCの商標です。