前代未聞！瀬戸環奈が表紙＆W袋とじで19Pジャック！ グラビア卒業の天木じゅんを親友・永尾まりやがサプライズ撮、相沢菜々子掲載の『FLASH』は4月21日(火)発売

１.瀬戸環奈、前代未聞！『FLASH』表紙・巻頭・袋とじに登場

株式会社光文社「週刊FLASH」4月21日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH瀬戸環奈（C）光文社/週刊FLASH 写真◎青山裕企

2024年にグラビアデビュー、その後セクシー女優に転身し、史上最高の作品売り上げを更新し続けている瀬戸環奈が4月21日発売の『FLASH』に登場。表紙、巻頭、袋とじ2本という異例の構成で圧倒的なプロポーションを見せつけている。インタビューでは「私がいることが刺激となり、業界全体を盛り上げていければ」と、仕事への矜持も語っている。

【プロフィール】

せとかんな 21歳 2004年5月10日生まれ 神奈川県出身 T170・B101(J)W59H91 2024年にグラビアデビュー、同年に発売されたファースト写真集で初ヌードを披露した。2025年にセクシー女優として活動を開始。現在まですべての出演作品が「FANZAランキング」で初登場1位を獲得、圧倒的な人気を誇っている。そのほか最新情報は、公式Instagram（@setokanna_）にて

【クレジット】

瀬戸環奈（C）光文社/週刊FLASH 写真◎青山裕企

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集 瀬戸環奈『BUNNY NUDE』『夜に逢いましょう』『愛おしくて』はkokode digitalほか各電子書店で発売中

２.グラビア卒業！ 天木じゅんが『FLASH』でサプライズ卒業撮を披露

天木じゅん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎永尾まりや(八木茉莉)

ミニマムグラマーなプロポーションで、長らくグラビア界のトップランナーとして活躍した天木じゅん。この夏でのグラビア卒業を表明した彼女が『FLASH』に登場。8ページのグラビアを撮影したのは、なんと天木の親友であるタレント・永尾まりや。天木本人にはサプライズで進められた撮影の裏話を明かしたロングインタビューと合わせて必見だ。

【プロフィール】

あまきじゅん 30歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身 T149・B95W59H93 2012年活動開始。2014年グラビアに初挑戦し、以後トップグラドルとして活躍。俳優、タレントとしても活動中。3月に今夏でグラドルとしての活動を卒業することを発表。6月7日（日）に東京・Studio Bootyにてイベントを開催予定。そのほか最新情報は、公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@jun.amaki）にて

【クレジット】

天木じゅん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎永尾まりや(八木茉莉)

３.相沢菜々子が『FLASH』で見せた異次元の9頭身！

相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

『MFゴースト 3rd Season』で声優に挑戦するなどマルチに活躍する相沢菜々子が『FLASH』に登場。9頭身の超絶スタイルがまぶしいランジェリーグラビアを披露している。インタビューでは、趣味が高じてライフワークともなっている、カメラへの思いを語っている。

【プロフィール】

あいざわななこ 29歳 1996年7月7日生まれ 福岡県出身 T173・B84W58H88 女優・タレント。ニックネームはハチ子。カメラ女子でもあり、愛機は Nikon ZfとNikon Zfc。TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』（玄光社）を3月14日に発売、同日に発売記念イベントを開催。そのほか最新情報は、公式X、Instagram、TikTok すべて（@nanako_aizawa）にて



【クレジット】

相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/4月21日(火)発売号)

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