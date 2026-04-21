リグリットパートナーズ、「ワンキャリア就活人気企業ランキング」で東大・京大編47位・コンサル部門TOP10にランクイン

株式会社Re-gritPartners

株式会社Re-grit Partners（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山木智史、以下「当社」）は、株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之）が発表した、「ワンキャリア 就活人気企業ランキング -27卒本選考期速報-」において【東大・京大編】で47位にランクイン、【業界別編】のコンサル・シンクタンク部門ではTOP10にランクインいたしました。(※ワンキャリア調べ)

今回【東大・京大編】で前年同時期から＋46位と順位を伸ばし、いずれも本選考期のランキングであることから、説明会やインターンシップにとどまらず、選考プロセス全体を含めた採用活動に対する評価が反映されたものと捉えています。

※ワンキャリア提供※ワンキャリア提供

■東大・京大生の志望動向を映す「就活人気企業ランキング」とは

「就活人気企業ランキング」は、就活支援サービス「ワンキャリア」のユーザーによる企業ページ上の「お気に入り登録数」をもとに集計されたランキングです。

学生の関心や志望度を反映する指標であり、就活市場のトレンドや学生の価値観を可視化するものとして、企業・メディア双方から注目を集めています。

本ランキングは2016年に「東大・京大編」として開始され、現在では「文系・理系編」、「業界別編」、「エリア別編」などへと展開されるなど、キャリア選択や就活動向を多角的に捉える指標として発展しています。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000035321.html

■接点設計・体験設計が鍵となる採用市場の変化

近年の新卒採用市場は、少子化や人手不足を背景に売り手市場が続いており、企業間の採用競争は一層激化しています。

その中で、採用活動は早期化・長期化が進み、大学低学年期から学生と企業の接点が始まるなど、スケジュールの複雑化が顕著になってきました。面接や説明会のオンライン実施が一般化し、ダイレクトリクルーティングやインターンシップの活用など、採用手法も多様化しています。

一方で、こうした環境の変化の中で、学生側からは以下のような声も多く聞かれます。

- 「情報が多すぎて、何を信じていいか分からない」- 「企業の違いが見えず、結局ネームバリューで選んでしまう」- 「働くイメージが持てず、不安なまま就活を進めている」

このように、選択肢が増えた一方で、意思決定の軸を持てないまま就職活動を進めている学生が増えていることも、現在の採用市場の特徴の一つです。

こうした環境の変化により、企業には単なる情報発信だけではなく、学生の体験設計を通じて志望度を高めていく採用活動が求められるようになっていると当社は捉えています。

■採用体験の進化が、志望度の向上へ

以上の背景により、当社では、学生一人ひとりが自身のキャリアと向き合い、納得感のある意思決定ができる採用体験の設計に取り組んできました。

学生の企業選びにおいては、説明会やインターンといった個別の施策だけでなく、そこで得られる体験そのものが志望度に影響を与える傾向が見られます。当社では、採用における評価やクチコミはこうした体験の質によって形成されるものと捉え、学生の記憶に残る体験を一貫して設計することを重視しています。

採用活動を単なる情報提供ではなく、「キャリアと向き合う機会」として設計し、以下の取り組みを推進しています。

- 企業の思想・ビジョンを起点とした採用コンセプト設計- インターンシップ・選考プロセスにおける体験設計の高度化- 社員との対話を通じたキャリア解像度の向上支援- 面接・面談における相互理解の質の向上

これらの取り組みにより、「何を信じていいか分からない状態」から「自身のキャリアの判断軸を持ち、納得して意思決定できる状態」へと変化する体験を提供してきたことが、結果として学生の志望度の向上につながっていると考えています。

なお当社は「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026(https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2026)」において総合ランキング1位を獲得しており、今回の結果は、インターンや説明会などの採用体験に対する評価に加え、本選考を含む採用活動全体においても志望度の面で支持が広がっていることを示すものと捉えています。

今後も、学生一人ひとりが自身のキャリアと向き合い、意思決定できる状態を支援する採用体験の提供を通じて、「選ばれる企業」として採用活動を進化させてまいります。

また、こうした取り組みで得られた知見をもとに、企業の採用活動の高度化を支援することで、採用市場全体の価値向上にも貢献してまいります。

関連記事はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000034549.html

■代表コメント

高尾 輝｜新卒採用責任者/Corporate Director

先日受賞した就活クチコミアワード2026 総合部門1位に引き続き、このような栄誉ある評価をいただけたことを大変光栄に思います。

私たちは、体験を通じて人の心を動かし、その後の意思決定や行動を前に進めることを大切にしており、今回その「体験」そのものが評価されたことを非常に嬉しく感じています。

今回、特に意義深いと感じているのは、採用体験の質において高い評価をいただけたことに加え、就活市場で影響力の大きい学生層からも支持を得られたことです。

当社は学歴で採用を行う考え方ではありません。

その一方で、採用市場においては、発信力や波及力のある学生コミュニティから評価されることが、認知拡大や口コミ形成において非常に重要だと捉えています。

その意味で今回の結果は、採用体験の質と市場での支持形成の両方が機能していることの表れだと考えています。

昨年より、こうした知見をもとに採用チームを強くする伴走型支援にも取り組んでおり、ありがたいことに大手企業様・ベンチャー企業様からもご相談をいただいています。

採用体験の設計、採用広報、現場巻き込み、学生に選ばれる採用のあり方にご関心のある方は、情報交換ベースでもぜひご連絡ください。

株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、就活支援サービス／新卒採用サービス、転職支援サービス／中途採用サービスを展開しています。

株式会社ワンキャリア コーポレートサイト：

https://onecareer.co.jp/

◆調査概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34549/table/110_1_a7c03d60d65bf7e8c9ae4e5c1b5a1a31.jpg?v=202604220251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/34549/table/110_2_1ba328e22bb6dedfac53a876ea656c78.jpg?v=202604220251 ]

[詳細情報]

リグリットパートナーズについて

- 「ワンキャリア 就活人気企業ランキング【東大・京大編】（27卒本選考期速報）」を発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000035321.html)- 「ワンキャリア 就活人気企業ランキング【業界別編】（27卒本選考期速報）」を発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000319.000035321.html)

リグリットパートナーズは2017年に設立された総合コンサルティングファームです。

「CxO firm（1000人のCxOを輩出する）」というビジョンのもと、将来のビジネスリーダーを輩出する企業を目指しています。

同社の特徴は、構想にとどまらず変革の実行局面まで伴走するコンサルティングにあります。戦略設計から組織・業務の設計、現場への実装、成果の定着までを一気通貫で支援し、企業変革を実行力で支えています。

また同社では、自社採用で培った知見を活かし、企業の採用活動を支援するサービスも展開しています。企業の思想やビジョンを採用の場における体験としてどのように伝えるか、また候補者にとって価値あるキャリア選択の機会をどのように設計するかという観点から、コンセプト設計から採用体験の設計、現場での実装までを一体で支援しています。

会社概要

社名：株式会社Re-grit Partners （リグリットパートナーズ）

本社所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階

代表取締役：山木 智史

設立：2017年8月7日

HP：https://regrit-p.com/