GRASグループ株式会社

近年、SNSや動画プラットフォームの普及により、若年層にとって美容医療は「メイクの延長」とも捉えられるほど身近な存在となっています。一方で、独立行政法人国民生活センターが公表した報告（「若者の美容医療トラブル」2023年8月30日発表(https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230830_1.html)）によると、20歳未満の美容医療サービスに関する相談件数は高止まりしており、強引な勧誘や契約トラブル、身体的リスクへの懸念が指摘されています。未成年の施術には「保護者の同意」が法的な必須要件となりますが、その合意形成のプロセスは、各家庭の価値観に委ねられているのが現状です。

本調査では、全国の20代～60代の保護者500名を対象に、高校生の子どもから「二重整形をしたい」と相談された際、親としてどのような判断を下すのかを調査しました。特に、親が金銭的負担を負わない（子ども自身が費用を準備する）という具体的なシチュエーションを設定し、経済的理由を排した「純粋な容認度」を測定。さらに、内閣府男女共同参画局が警鐘を鳴らす「性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス(https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/seibetsu_r04.html)）」が、娘と息子のどちらが相談するかによって、承諾率や心理的抵抗感にどのような格差を生んでいるかを分析しました。

1. 調査の設計と回答者属性

本調査では、金銭的要因を除外した純粋な価値観を測定するため、以下の条件を設定しました。

想定シナリオ： 高校生の子どもから「二重整形をしたい」と相談され、同意書へのサインを求められた。費用は子ども自身が負担し、親に金銭的負担はないものとする。

有効回答数： 500名（女性 294名 / 男性 205名 / 回答しない 1名）

世代構成： 20代以下(2.8%)、30代(27.0%)、40代(40.6%)、50代(22.2%)、60代以上(7.4%)

子の属性： 娘がいる(34.8%)、息子がいる(34.0%)、男女両方がいる(31.2%)

【調査概要】

調査対象：全国の20代～60代の男女（親世代）

有効回答数：500名

調査期間：2026年4月

調査方法：インターネット調査（無記名式）

▼このプレスリリースは概略です。本調査の「完全版記事」は、以下よりご覧いただけます。

【完全版記事】【親世代500人調査】親の9割が二重整形を「全否定せず」も、息子への承諾率は4割台に。(https://ouchibu-navi.com/highschool-double-eyelid-survey-2026/)

【記事等でのご利用にあたって】

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「おうち部（https://ouchibu-navi.com/）」である旨の記載

・本記事は概略です。詳細な統計データや分析は、以下の記事本体からの引用をお願いします。

https://ouchibu-navi.com/highschool-double-eyelid-survey-2026/

2. 基本分析：そもそも承諾するか・懸念はなにか

まず、整形そのものへの承諾可否と、その判断を下す際の懸念事項を分析します。

■ 同意書にサインするか（Q1）

説得して、高校卒業（または成人）まで待たせる：45.4%

渋々だが、最終的にはサインするだろう：24.4%

本人の意思を尊重し、快くサインする：18.2%

自分が費用を出さないとしても、絶対にサインしない：12.0%

高校生の子どもから二重整形の相談を受けた際、同意書へのサインを「絶対にしない」と回答した保護者は12.0%にとどまりました。整形そのものを完全に拒絶する層は少数派といえます。

一方で、最多回答となったのは「高校卒業（または成人）まで待たせる（45.4%）」でした。これに「絶対にサインしない」を合算すると、全体の約6割（57.4%）が、高校在学中の施術に対しては慎重、あるいは認めないという姿勢を示しています。この結果から、現代の保護者は整形の是非そのものを論じるよりも、子どもの心身の成熟度に応じた「適切な実施時期」を重視して判断を下している実態が浮き彫りとなりました。

■ 懸念・反対する最大の理由（Q4）

親が抱く不安の内容は、医療的な安全管理となっています。

万が一の失敗や、医療リスクが怖い：34.2%

成長期であり、まだ顔立ちが変わる可能性がある：23.2%

一度整形すると依存するのではないかという不安：14.8%

親からもらった体にメスを入れる生理的嫌悪感：10.0%

特に懸念・反対する理由はない：9.6%

ありのままの自分を愛せない「自己肯定感の低さ」：8.2%

美容整形を巡る議論において、「親からもらった体にメスを入れることへの抵抗感」は象徴的な反対理由として想起されやすい項目です。しかし本調査において、この「生理的嫌悪感」を反対・懸念の最大理由に挙げた保護者は10.0%にとどまりました。

代わってデータから浮き彫りになったのは、保護者たちの極めて現実的な「リスク管理」の視点です。最多となったのは「万が一の失敗や後遺症などの医療リスク（34.2%）」で、これに「成長期による顔立ちの変化（23.2%）」を合わせると、全体の約6割（57.4%）が医学的・身体的な懸念を最優先していることがわかります。

属性別では、父親層（13.7%）が母親層（7.5%）に比べて「身体へのメス」に対する抵抗感が約2倍高いという結果も出ていますが、いずれの性別でも最大の不安は「失敗へのリスク」で共通しています。保護者の承諾の可否を分けるのは、感情的な是非論よりも、まずは「医学的な安全性」という実利的なハードルである実態が示されました。

3. 【性別の壁】娘はいいが息子だと否定が約2割

本調査の核心である、子どもの性別による許容度の非対称性を深掘りします。

■ 娘と息子で受け入れやすさに差はあるか（Q2）

息子も娘も、同じように受け入れられる：45.8%

どちらの場合も、受け入れられない（抵抗がある）：35.4%

娘なら受け入れられるが、息子だと抵抗がある：17.6%

息子なら受け入れられるが、娘だと抵抗がある：1.2%

アンケートでは、45.8%と半数近い保護者が「息子も娘も、同じように受け入れられる」と回答しています。

一方で、17.6%（約5人に1人）の保護者が「娘なら受け入れられるが、息子だと抵抗がある」としており、この『息子への整形』に対する心理的抵抗感が、家庭内での対話のハードルに影響を与えている様子が伺えます。

この意識の差は、子どもが親に相談した際、頭ごなしに否定されずに「まずは話し合いの場を持てる確率（＝検討の土台に乗る確率）」に直結しています。数値で見ると、娘からの相談は父母ともに6割以上が検討の土台に乗るのに対し、息子からの相談は5割を下回る結果となりました。同じ「一重の悩み」を抱えていても、性別によって相談のスタートラインに明らかな開きがある実態が示されています。

なぜ息子だと受け入れがたくなるのか、その要因や父親・母親の意識の差の違いについてもアンケート調査を行いました。そのデータについては以下の記事本文から分析調査・考察を行っています。ぜひご一読ください。

【完全版記事】【親世代500人調査】親の9割が二重整形を「全否定せず」も、息子への承諾率は4割台に。(https://ouchibu-navi.com/highschool-double-eyelid-survey-2026/)



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