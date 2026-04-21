マチュー・ブランシャール、KIPRUNと契約トレイルランニングの未来を切り拓く新たな一歩

デカトロンディストリビューションジャポン株式会社

フランス発のランニング・トレイルランニング専門ブランド「KIPRUN（キプラン）」は、世界トップクラスのトレイルランナーで探検家でもあるマチュー・ブランシャールと契約し、「KIPRUN」のインターナショナルトレイルチームに加入することを発表しました。

本提携は単なるパートナーシップにとどまらず、ハイパフォーマンスブランドとしての「KIPRUN」のグローバル戦略における新たな一歩となります。

今後3年間に及ぶマチュー選手との契約は、トレイルおよびロードの両分野において、国際舞台での競争力を一層高めていくためのKIPRUNのトップチームの更なる強化、また、ウルトラトレイルランニング界を代表する存在であるマチュー選手には、スポーツ界の最高峰のアスリート兼エンジニアというユニークな存在を生かし、今後の製品開発にも積極的に関与していただきます。

以下の実績が立証するように彼は競技において世界トップレベルの地位を確立しています。

・2024年 ディアゴナル・デ・フー 優勝

・2025年 ユーコン・アークティック・ウルトラ 優勝

・UTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）表彰台

・2025年 ハードロック100 表彰台

しかし、マチュー選手の活躍は、競技にとどまらず、さらに冒険家としても、北極圏から人里離れた自給自足の遠征に至るまで、地球上で最も過酷な環境に挑み続けることで、競技と探検を融合させた独自のキャリアを築いてきました。商品開発の見地からは、極限環境下における実戦テストの機会として、KIPRUNのトレイル製品の検証・改良・限界への挑戦に直結してきます。

工学のバックグラウンドを持つマチュー選手は、精度と論理性に裏打ちされたアプローチを強みとしています。その知見によって、実使用環境における価値としてKIPRUNの製品開発、テストプロトコル、イノベーションなど様々なエンジニアリングと競技パフォーマンスを直接的に結びつけることを可能とします。そして本協業を通じて、エリートレベルの知見を一般ランナーにも還元することを目指します。

【360°パフォーマンス・エコシステムへの貢献】

KIPRUNへの加入により、マチュー選手には、ディアゴナル・デ・フー（（Diagonale des Fous） やチアンティ・ウルトラトレイル by UTMB（Chianti Ultra Trail by UTMB）といった国際レースで勝利実績を持つ、トップレベルの高性能製品群が提供されます。これらは、競技パフォーマンスを最大化するための信頼性の高い基盤であると同時に、次世代のトレイルランニング製品の開発にも貢献する機会をもたらします。

本提携によりマチュー選手は、エリート向けの商品のみならず、より多くのランナーが手に取れる製品開発にも携わります。これは、デカトロングループのグローバルネットワークと業界最高峰の研究開発体制、そしてランナーのニーズに寄り添う姿勢とエリートアスリートとの密接な連携によって実現されていきます。

また彼は、グループのテスト施設にも強いポジティブな印象を持っています。同施設では、地球上で最も過酷な環境条件を精密に再現することが可能であり、実践的かつ包括的なパフォーマンス開発を支えています。

【マチュー・ブランシャール コメント】

「KIPRUNに惹かれた理由は、私を突き動かす“パフォーマンス・探求・イノベーション”をすべて結びつけられる点にあります。すでに世界トップレベルの製品を展開しているブランドに加わり、さらにその水準を高めていきたいと考えています。

私は、最も権威あるレースで勝利を目指すと同時に、製品開発に関わり、自身の経験を共有し、このスポーツに長く残る価値を生み出したいと考えています。過酷なレースで培われた技術を、すべてのランナーに届けることこそが、スポーツの進化につながると信じています。」

成長のために結成されたチーム「KIPRUN」において、パフォーマンスは個人の成果ではなく、チームによるダイナミズムです。

マチュー選手は、寛容さ、好奇心、謙虚さと大胆さ、そして現状に挑戦する姿勢といった共通の価値観で結ばれた、世界トップクラスおよび次世代のアスリートたちとともに活動します。このチームは、競技成績の追求にとどまらず、互いに高め合いながら成長し、より大きな価値の創出を目指しています。

この取り組みの中核にあるのが「知見の共有」です。次世代の育成、相互学習、そして経験の体系化を通じて、持続的な成長を実現していきます。

【KIPRUN XCEO アンソニー・デュリュー コメント】

「マチュー選手の加入は、現在のKIPRUNの到達点を象徴しています。私たちは競技結果だけでなく、 製品の設計・開発においても世界最高レベルを目指しています。彼の持つ“パフォーマンスとエンジニアリングを結びつける力”は、私たちの挑戦をさらに前進させ、すべてのランナーにハイパフォーマンスを届けるという使命の実現を後押ししてくれるでしょう。」

本提携は、マチュー選手のキャリアにおける自然な進化であり、エリートパフォーマンスと技術革新が融合する新たな章の始まりです。両者に共通するビジョンは、単なる競技力の向上にとどまらず、ランニングコミュニティ全体に持続的な価値を提供することにあります。

【KIPRUNについて】

KIPRUNは2008年に誕生し、現在70カ国以上で展開されている、デカトロン傘下のランニングおよびトレイルランニング専門ブランドです。

私たちは「走ることは目的地ではなく旅である」と考えています。すべての人が走り続け、自らの可能性を探求し、成長できるよう支援することを使命としています。

世界トップクラスのアスリートとの共同開発を通じて、PACERアプリをはじめとする製品・サービスを展開。高性能でありながら手の届きやすい価格、優れた耐久性、そして日常のランナーとともに進化する設計を特徴としています。