「我慢しない栄養習慣」を叶えるスーパーフードグミサプリ「WellGumi（ウェルグミ）」が2026年4月21日（火）より新発売

WellCraft株式会社

WellCraft株式会社は、グミタイプの総合栄養補助食品「WellGumi（ウェルグミ）」を2026年4月21日（火）より、公式ECサイトおよびTikTok Shopにて発売いたします。

■ 栄養は、我慢して摂るものじゃない。

忙しい毎日を送る現代人にとって、栄養バランスの偏りは深刻な悩みのひとつです。しかし、「続けられない」「何種類も飲まないといけない」「味が苦手」といった理由で、サプリメントを途中でやめてしまう方も少なくありません。 WellGumiは、そんな課題に「おいしさ」と「オールインワン設計」で向き合いました。100種の植物由来原料・13種のマルチビタミン＆ミネラル・乳酸菌22種・食物繊維まで、1日5粒のグミ1袋に必要な栄養をまるごと凝縮。複数のサプリを管理する手間も、水で飲み込む義務感も、すべて不要です。

さらに、1回分ずつの個包装だから、バッグにそのまま入れて持ち運べます。仕事の合間に、移動中に、外出先でも--いつでもどこでも、おいしく栄養を補給できるのがWellGumiのスタイルです。

毎日おいしく食べるだけで、栄養習慣が完結する。それがWellGumiの提案です。

■ 1日5粒（1袋）で、これだけ摂れます。

・100種類の植物由来原料を凝縮

・1日に必要な栄養基準値を満たした、13種のマルチビタミン＆各種ミネラルを配合

・乳酸菌22種 5億個配合

・食物繊維 3,000mg配合

仕事の合間に、小腹が空いた時に、リラックスタイムに、1日のスタートに。

いつでもどこでも、おいしく栄養を補給できます。

1日に必要な計13種の各種マルチビタミン＆ミネラルが5粒でカバー

■ 製品概要

商品名：WellGumi（ウェルグミ）

発売日：2026年4月21日（火）

販売チャネル：公式ECサイト（wellgumi.jp）・TikTok Shop

通常価格：9,800円（税別） 定期便 初回：6,860円（税別）※30%OFF

内容量：28日分（140粒入り）

■ 会社概要

会社名：WellCraft株式会社

設立：2025年9月

所在地：東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

事業内容：栄養機能食品の開発・販売

公式サイト：https://wellgumi.jp/

Email：info@wellcraft.ltd

TEL：03-6821-7185