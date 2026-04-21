DX営業の「型」を言語化し、未経験者や子育て世代をプロへ。株式会社営業ハック、難易度の高いIT・SaaSセールスを支える「DXインサイドセールス育成プログラム」の強化を発表。

■ 概要

株式会社営業ハック

営業支援事業を展開する株式会社営業ハック（本社：東京都中央区）は、需要が急増している「DX特化型営業代行」のサービス品質向上と組織体制強化に向け、未経験者および子育て世代を対象とした「DXセールス・イネーブルメント・プログラム」の拡充、およびそれに伴う採用強化を開始いたします。

■ 背景：難易度の高いDX営業こそ「型の言語化」が必要な理由

現在、多くの企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進していますが、その一方で「ITツールの価値を正しく伝える営業職」の不足が深刻化しています。DX商材は従来のモノ売りとは異なり、顧客の業務フローを理解し、変化を提案する高度なスキルが求められます。

当社では、この「難易度の高い営業」を属人化させず、営業未経験者やブランクのある方でも再現できるよう、累計アポ獲得数7,000件を超える知見を「型」として言語化。この仕組みをさらに強化することで、支援実績の拡大と、多様な人材の活躍を同時に実現いたします。

■ 「DXセールス・イネーブルメント・プログラム」3つの特徴

本プログラムは、特に営業未経験者やママさん層が、限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮できるよう設計されています。

■ 今後の展望と採用強化について

- 「専門用語」を「日常言語」に変換する翻訳スキル研修IT用語を覚えるのではなく、顧客が抱える「日々の困りごと」にどう結びつけるかをパターン化。未経験でもスムーズな対話が可能になります。- 細分化された「セールス・ステップ」の可視化アプローチからヒアリング、課題特定までを数十のステップに分解。次に何を話すべきかが一目でわかるため、心理的ハードルを下げて業務に臨めます。- チームによる「リアルタイム・ナレッジシェア」子育て中の方でも安心して働けるよう、業務内容は全て可視化し、チーム全体でフォローし合う体制を構築。属人性を排除することで、急な欠勤や早退にも対応できる「組織としての営業力」を担保しています。

今回のプログラム強化に伴い、新たに10名以上のインサイドセールススタッフの採用を予定しています。

営業ハックでは、学歴や経歴、ブランクの有無を問いません。必要なのは「相手の立場に立って話ができること」と、前向きに学ぶ姿勢だけです。IT業界や営業が未経験であっても、私たちが構築した「仕組み」と「教育」を通じて、社会のDX推進を支えるプロフェッショナルとして活躍できる場を提供し続けます。

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代表プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3F

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency