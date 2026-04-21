株式会社ALE、総額3億円の資金調達を完了

株式会社ALE

「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」をミッションに掲げる株式会社ALE（東京都港区、代表取締役社長／CEO：岡島礼奈、以下ALE）は、2026年1月にお知らせしたJ-KISSによる新規資金調達および既存債務の株式化（DES）を含むスキームによる資本増強について、この度予定枠の払込がすべて完了し、総額約3億円の資本増強を実施したことをお知らせいたします。

※本件には、2026年1月7日に公表した調達分を含みます。

資本増強の背景

ALEは創業以来、人工流れ星技術をはじめとする宇宙技術の研究開発を通じて、宇宙空間の新たな活用可能性を探ってきました。現在は、その成果を踏まえ、宇宙エンターテインメント事業を中心とした今後の取り組みに向けた検討および準備を進めています。

今回の資本増強の完了は、こうした取り組みを着実に推進していくための体制整備の一環です。ALEは今後も、人工流れ星技術を起点とした宇宙エンターテインメント事業を軸に、宇宙をより身近で文化的な存在とすることを目指し、段階的な実証および事業展開に取り組んでまいります。

【株式会社ALEについて】

ALEのミッションは、「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」ことです。

私たち人類の持つ無限の好奇心を、技術によって実現することを通じて、科学および宇宙事業を発展させ、人類の生活をより豊かにすることを目指しています。

社名：株式会社ALE

所在地：東京都港区芝大門2-11-8 住友不動産芝大門二丁目ビル

代表者：代表取締役社長／CEO 岡島礼奈

設立：2011年9月1日

事業内容：

・宇宙エンターテインメント事業「Sky Canvas」・データサービス事業・小型人工衛星技術の研究開発・宇宙探査事業