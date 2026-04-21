＜5/12(火)無料ウェビナー＞採用担当者のための生成AI活用事例～Gemini・Copilotで実践する、日常の採用業務にそのまま使えるAI活用ノウハウ～

株式会社アイエンター

株式会社アイエンター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：入江 恭広）は、2026年5月12日（火）にオンライン配信で『採用担当者のための生成AI活用事例～Gemini・Copilotで実践する、日常の採用業務にそのまま使えるAI活用ノウハウ～』ウェビナーを開催します。

お申し込みはこちら :https://eveplat.com/9/signup

生成AIの活用が広がる一方で、「採用業務でどのように使えばよいのか」「自社の業務でも本当に活かせるのか」と感じている採用担当者の方も多いのではないでしょうか。



本ウェビナーでは、GeminiやCopilotなど、業務で身近に使える生成AIを活用し、日常の採用業務で“そのまま使える”実践的なノウハウを、具体的な事例を交えながらご紹介します。



求人原稿の作成、スカウト文の検討、候補者対応、情報整理など、普段の採用業務の延長線で無理なく取り入れられるAI活用方法にフォーカスし、生成AIを特別なスキルや専門知識が必要なものとしてではなく、多くの企業ですでに利用されている身近なツールとして、採用実務にどう活かせるのかを整理します。



また、こうした生成AI活用の考え方を踏まえ、採用プロセスにおけるAI活用の一例として、AI面接ツール「AI RECOMEN」についてもご紹介します。



明日からの採用業務に役立つ視点をお持ち帰りいただける内容です。

このような方にオススメ

・採用業務の効率化・改善に関心のある方

・Gemini／Copilotを採用業務で活用してみたい方

・生成AIを試したが、実務で使い切れていない方

・採用業務におけるAI活用の具体的なヒントを知りたい方

当日のコンテンツ

1．採用業務における生成AI活用の基本的な考え方

- 採用実務における生成AIの捉え方

- Gemini／Copilotを活用した業務への取り入れ方

2．日常の採用業務で“そのまま使える”活用事例

- 求人原稿作成での生成AI活用

- スカウト文作成・改善への活用

- 候補者対応や情報整理における活用ポイント

3．採用プロセスにおけるAI活用の一例

- AI面接ツール「AI RECOMEN」のご紹介

4．まとめ、質疑応答

登壇者

株式会社アイエンター AI RECOMEN事業部 森 遼平

ウェビナー詳細 :https://www.i-enter.co.jp/news/detail/260417_01/

■開催概要

主催：株式会社アイエンター

会場：オンライン（WEBセミナー）

日付：2026年5月12日(火) 14:00~15:00

参加費：無料

お申し込みはこちら :https://eveplat.com/9/signup

※事前登録制となります。

※オンラインイベントプラットフォーム「Eveplat」にて配信いたします。

事前に接続テストにアクセスいただき、動作をご確認ください。

※当日のご案内は、お申込み確認後に送付いたしますメールをご確認ください。

万一お手元に届かない場合は、お手数ですが「お問い合せフォーム」からご連絡ください。

※ご登録いただいた情報は、主催・共催会社からの各種お知らせのご案内に利用する場合があります。

※開催内容は都合により変更する場合がございます。

■会社概要

会社名： 株式会社アイエンター

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２-１ 渋谷マークシティウェスト１３階

代表者：入江 恭広

設立：2004年9月

事業内容 ：AIソリューション/マリンテック/アプリ開発/クラウドインフラ構築/QA支援/AIプロダクト開発/デジタルマーケティング/RPA/ローコード構築支援

URL ： https://www.i-enter.co.jp/