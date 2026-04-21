DYMグループ、ITエンジニア・SES企業向け交流会を5月14日(木)開催～累計参加者200名超。「案件不足・人材不足」のミスマッチ解消に貢献～

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）の子会社で、人材派遣・人材紹介等のサービスをおこなう株式会社 DYM キャリア（読み：ディーワイエムキャリア、本社：東京都品川区、代表取締役：沖之城 雅弘）は、IT業界における企業間連携の強化を目的とした交流会の次回開催が決定したことをお知らせいたします。



本交流会は、SES企業の営業担当者を中心に、案件情報やエンジニアの稼働状況などを共有し、企業間のマッチング機会を創出する場として、これまで継続的に開催してまいりました。

■背景と目的

ITエンジニア市場においては、慢性的な人材不足に加え、「案件はあるがアサインできる人材がいない」「エンジニアが余っているが案件が不足している」といった需給のミスマッチが大きな課題となっています。

特にSES企業の営業担当者にとっては、こうした情報のリアルタイムな共有と、企業間の連携が事業成果に直結します。

本交流会は、SES営業担当者を中心に、以下の事項などを共有し、企業同士のマッチング機会を創出することを目的としています。

・案件情報

・技術者の稼働状況

・採用・育成の課題

■開催実績

本交流会は2025年より継続的に実施しており、これまでに計7回開催、累計200名以上の企業担当者にご参加いただいております。

＜参加人数推移＞

・2025年：延べ226名（全6回）

・2026年2月：49名

参加者の多くはSES企業の営業担当者であり、実務に直結する情報交換の場として活用されています。

■交流会の特徴

本交流会は、単なる交流にとどまらず、以下のような実務課題の解決に寄与しています。

・案件と人材のミスマッチ解消

・企業間でのエンジニア融通・協業の促進

・営業活動における情報精度の向上

参加企業からは、案件や人材に関するリアルな情報交換が行われており、企業間の連携やマッチング機会の創出につながる場として活用されています。

■次回開催概要

本交流会の次回開催について、現在参加企業を募集しております。

・日時：2026年5月14日（木）13:30～14:30（受付開始 13:15）

・会場：東京都品川区大崎1-1-2 ゲートシティ大崎イーストタワー10階（株式会社DYM 本社）

▼お申込みはこちら

https://www.kokuchpro.com/event/c31e6417c044f82892d47e2a1614c27f/

■ご案内・注意事項

定員制： 会場の都合上、定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。あらかじめご了承ください。

キャンセルについて： 準備の都合上、無断キャンセルはお控えいただけますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

■今後の展開

今後も本交流会を通じて、SES企業間の連携を強化し、ITエンジニア市場における需給最適化に貢献してまいります。

■株式会社 DYM キャリア会社概要

(1)会社名 ：株式会社 DYM キャリア

(2)代表取締役 ：沖之城 雅弘

(3)設立年月日 ：2014 年 9 月 2 日

(4)資本金 ：2,000 万円

(5)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー10 階

(6)事業内容 ：人材派遣事業

(7)URL ：https://dymcareer.jp/ DYMテックHP：https://dym-tech.jp/

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：人材事業、WEB事業、海外医療事業、M&A事業、スポーツ事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/