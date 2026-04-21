建設技術フェア2026 in 中部技術コンペティション「夢をつくるプロジェクト2026」作品募集中！！
公益財団法人名古屋産業振興公社
https://yumeproject2026.studio.site
１．対象
大学生、大学院生、専門学校生、高校生
（個人またはグループでの応募を可とする）
２．募集テーマ
建設・土木現場における課題解決や魅力向上につながる「あったらいいな」と思う技
術・工法・仕組み・便利アイテム 等
３．募集期間
2026年 3月16日（月）～ 8月28日（金）
４．応募方法
・所定の応募フォームより提出
・提出物：提案書（A4・1枚）、必要に応じて図面・画像・エビデンス等
・1人1作品まで
５．表彰式・プレゼンテーション
・日時：2026年11月19日（木）
・会場：建設技術フェア2026 in 中部 特設ステージ
・内容：表彰式、受賞者プレゼンテーション、記念撮影
６．賞・副賞
・最優秀賞（1点）：賞状・副賞 商品券30万円分
・優秀賞（4点） ：賞状・副賞 商品券15万円分
・特別賞（1点） ：賞状・副賞 商品券10万円分
７．スケジュール
・8月28日（金）応募受付締切
・11月19日（木）表彰式・プレゼンテーション
８．留意事項
・応募作品の著作権は応募者に帰属。ただし主催者は広報目的での使用を許諾されたものとする。
・他者の知的財産権を侵害しないこと。
・受賞作品はフェア会場内に展示することがある。
９. お問合せ先
「夢をつくるプロジェクト」事務局
株式会社GIFT内 受付時間：平日10時～17時（祝日除く）
090-2258-2832
info@yumeproject2026.com
https://yumeproject2026.studio.site
建設技術フェアin中部運営委員会事務局
名古屋国際見本市委員会
052-735-4831
https://yumeproject2026.studio.site