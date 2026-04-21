【マルシェ株式会社】株式会社サンライズサービスと業務提携、「越後つけ麺」ブランドの西日本展開を開始

株式会社テンポスホールディングス

マルシェ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：加藤 洋嗣）（以下「マルシェ」という）とテンポスホールディングスグループの株式会社サンライズサービス（以下「サンライズ」という）との間で、業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、サンライズが開発した「越後つけ麺維新」の技術・サービス・運営ノウハウと、マルシェの店舗運営力および多店舗展開ノウハウを融合し、西日本エリアにおけるブランド展開を本格的に推進してまいります。

マルシェ株式会社と株式会社サンライズサービスのLOGO

本提携は、「越後つけ麺」ブランドのさらなる価値向上と、店舗数拡大および認知度向上を図ることを目的としており、本提携によりマルシェは自社店舗を活用したブランド展開を推進するとともに、将来的にはフランチャイズモデルの構築・拡大を視野に入れた事業展開を進めてまいります。

一方、サンライズは商品開発および運営支援を通じて、ブランド価値のさらなる向上に取り組んでいきます。また、本事業におけるマルシェの展開エリアは、愛知県・岐阜県・福井県を含む西日本地域とし、同エリアでの出店を順次推進してまいります。

なお、本提携に基づく新ブランドとしてマルシェは「越後つけ麺どんどこ」を立ち上げ、2026年4月20日、愛知県一宮市木曽川エリアにて第1号店をオープンいたしました。本提携を通じて、両社それぞれの強みを最大限に活かしながら、新たな外食モデルの確立と事業成長の加速を図ってまいります。

越後つけ麺どんどこ 一宮市木曽川店 オープン初日の様子【越後つけ麺どんどこ】について

越後つけ麺どんどこは、「こだわりの一杯で満足と元気を届ける」をコンセプトにした、つけ麺とラーメンの業態です。コシヒカリ米粉を練り込んだ自家製ツルモチ麺と、圧力寸胴で炊き上げるクリーミーでコク深い豚骨スープを軸に、素材・製法ともに妥協のない一杯を提供しています。

また、大盛無料というサービスを通じて、「お腹いっぱい食べてほしい」という想いを形にします。学生からビジネスマン、ファミリーまで幅広い層に支持される、日常使いしやすい店舗づくりを目指しています。一杯の満足感だけでなく、食後に「また来たい」と思っていただけるような、温かさと活気のあるブランド。それが越後つけ麺どんどこです。

越後つけ麺どんどこ 一宮市木曽川店 紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000030130.html株式会社サンライズサービス について

株式会社サンライズサービスは、「お客様第一主義」を経営理念に掲げ、食を通じて人々の暮らしに寄り添う事業を展開しています。

同社は、「美味しさ」と「手頃な価格」の両立こそが、日常に根ざした価値ある食であると考え、お客様一人ひとりのニーズに応える商品・サービスの提供に取り組んでいます。また、味・価格・サービスのすべてにおいて高い品質を維持するため、「つきじ海賓」ブランドをはじめとする店舗はフランチャイズ展開を行わず、すべて直営で運営。細部にまでこだわった店舗づくりを通じて、安定した品質と顧客満足の向上を実現しています。

今後も、食文化の創造を担う企業として、お客様にとって本当に価値ある「食」を提供し続けてまいります。

株式会社サンライズサービス HP :https://www.sunrise-service.co.jp/マルシェ株式会社 について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェ株式会社 HP :https://www.marche.co.jp/corporate/

マルシェグループグルメの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、マルシェグループグルメ公式SNSにて随時発信中です。ぜひフォローをお願いいたします。

マルシェグループグル 公式アカウント :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/(https://www.marche.co.jp)