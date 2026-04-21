親子体験！一ノ蔵 田んぼの生き物調査 隊員募集♪　2026年6月20日(土)開催

株式会社一ノ蔵

株式会社一ノ蔵（宮城県大崎市松山、代表取締役社長 鈴木 整）は、2026年6月20日(土)に「一ノ蔵 田んぼの生き物調査」のイベントを開催する。

実際に一ノ蔵の田んぼの中に入り、どんな生き物がいるのか確かめながらお米作りと生き物たちの関係性を調査し、学ぶ体験ができる。田んぼでの調査後は、本社蔵に戻りスライドを使った生き物の説明やお子さまによる手作りオリジナルラベル体験（お土産）を行い、世界に一つだけのオリジナルのお酒を持ち帰ることができる。

◇ 開催概要 ◇

日時：2026年6月20日（土）※雨天決行

場所：一ノ蔵本社蔵集合（大崎市松山千石字大欅14番地）

時間：集合8:30～12:00終了(予定)

定員：15組（先着順）

参加費：親子１組1,200円 (税込) ※保険料、道具、お土産含む

（兄弟で参加希望の方は一人増えるごとに+700円頂戴します）

対象者：小学生とその保護者

持ち物：汚れてもよい服、長靴、着替え(靴も忘れずに)、タオル、帽子

◇ 申込方法 ◇

申込方法：申込みフォームにより１.～４.をお知らせください。

１.参加者全員の氏名とお子様の学年

２.住所

３.電話番号

４.E-mail

↓申込みフォームはこちら（※ 2026年４月24日より応募開始）

https://pro.form-mailer.jp/fms/89b4b5e1347556

※ 定員になり次第申し込みを締め切らせていただきます。

↓チラシのダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d63535-214-fca1891256f4f96a9b0bf9f4512bb79a.pdf

【お問い合わせ先】

株式会社一ノ蔵 田んぼの生き物調査係

電話：0229-55-3322(平日のみ 9:00～17:00)

E-mail：sake@ichinokura.co.jp

一ノ蔵公式ホームページ URL https://ichinokura.co.jp/

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