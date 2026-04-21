「食事」「健康」「くすり」をテーマに楽しく親子で学べるプログラム【福岡最大級のファミリーイベント「HakataCCo2026」】に特別協賛

株式会社 オーガホールディングス

株式会社大賀薬局（本社：福岡市博多区）は、2026年5月24日（日）に福岡アイランドシティフォーラム（福岡市東区）で開催されるマタニティー＆ファミリーフェスタ「HakataCCo2026（ハカタッコ）」に特別協賛し、親子で楽しく学べるブースを出展いたします。

本イベントは、マタニティ世代からママ・パパ、親子、祖父母まで三世代で楽しめるファミリーイベントとして今年で9回目を迎えます。昨年は過去最高となる7,840名が来場し、福岡を代表するファミリーイベントとして注目を集めました。入場無料（完全予約制）で、親子が安心して一日中楽しめる内容となっております。

【大賀薬局ブース紹介】

大賀薬局ブースでは、「食事」「健康」「くすり」をテーマに、親子で楽しみながら学べるプログラムをご用意しています。

■ こども薬剤師体験

こども用の白衣を着て、実際の調剤体験を行います。

こども薬剤師体験修了証がもらえます。

■ おくすり飲み方体験

ゼリーを使った服薬練習などを通じ、

子どもと一緒に楽しく学べます。健康やお薬の相談も可能です。

■ 管理栄養士による食育＆相談

管理栄養士と楽しく“食”を学べる体験ブース。

お子さまの偏食・少食などのお悩みのご相談も可能です。

■ 大賀薬局オリジナル商品の体験コーナー

健康茶をはじめとする大賀薬局こだわりのオリジナル商品をお試しいただけます。

【HakataCCo2026イベント概要】

開催日時：2026年5月24日（日）10:00～16:00

開催場所：福岡アイランドシティフォーラム（住所：福岡市東区香椎照葉6-6-6）

入場料：無料 ※入場無料チケット予約制（お申込みは特設サイトより）

イベントサイト：https://mmarketagency.jp/hakatacco2026/

【入場および事前予約について】

本イベントは、混雑緩和および安全確保のため「完全事前予約制」となっております。入場は無料で、Peatixの専用ページよりお申し込みいただけます。また、一部の人気コンテンツは入場予約とは別に事前予約が必要です。大賀薬局が実施する「子ども薬剤師体験」も事前予約制（先着順）となっておりますので、お早めにお申し込みください。詳細・最新情報はイベント公式サイトをご確認ください。

【イベント主要コンテンツ】

■ ステージエリア ：

子どもから大人まで夢中になれる人気プログラム

福岡発の特撮ヒーロー「ドゲンジャーズ」による迫力のステージショーや、助産師YouTuber・HISAKO氏による子育てトークセッションを開催します。

■ 体験ブース：「できた！」の笑顔があふれる体験型コンテンツを多数展開

人気のこども薬剤師体験や「目」の体験教室、ハイハイ・カタカタレースなど、

親子で成長を実感できるプログラムをご用意しています。

■ 企業ブース・スタンプラリー：企業ブースを巡って、お得に満喫！

約40社が出展し、育児関連商品の体験やサンプル配布を実施します。スタンプラリー抽選会では、人気ホテル「The358 SORA」の宿泊券など豪華賞品をご用意しています。

■ 来場予約特典プレゼント

大賀薬局が展開する薬剤師ヒーロー「薬剤戦師オーガマン」のオリジナルトートバッグに、お土産を入れてプレゼントいたします。

【株式会社 大賀薬局について】

1902年に創業し、福岡県を中心に調剤薬局、ドラッグストア、化粧品専門店121店舗を展開。

『薬を増やすではなく、減らす薬局』を目指しています。また、地域の皆様にとって有益であり、安心して健やかに過ごすことが出来るための場所として存在し続けることを理念としています。人と動物と環境のよりよい共生を目指すワンヘルスを推進しており、2024年には動物の調剤をスタートさせ、人と動物の健康を守る企業を目指しています。

大賀薬局 ホームページ https://www.ohga-ph.com/

大賀薬局 本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前3-9-1 大賀博多駅前ビル3F

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

大賀薬局 マーケティング室 大友 ことみ

メールアドレス：koho.media@ohga-ph.com

連絡先：092-483-8777（代表） 070-1598-5295（携帯）