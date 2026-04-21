有名店社食サービス「みんなの社食」アンバサダーラウンドでのプレシリーズA資金調達を完了、プロダクト強化を加速

株式会社みんなの社食

有名店社食を展開する株式会社みんなの社食（本社：東京都港区、代表取締役CEO：齋藤武仁）は、当社のビジョンに共感する事業会社や個人投資家、そして弊社従業員を引受先としたアンバサダーラウンドにて、プレシリーズAの資金調達を実施いたしました。今回の調達は、顧客体験のさらなる深化とプロダクト強化を目的にしています。

2025年6月のサービス開始以降、約半年で本導入のウェイティングが発生する程多くのお問い合わせをいただいている状況が続いています。しかし、私たちは規模の急拡大のみを追うのではなく、顧客体験に真摯に向き合い続けることを最優先にしたいと考えています。そのため、今回の資金調達は単なる資金的な支援ではなく、「みんなの社食」を支え広めたいという強い想いとともに名乗り出てくださった事業会社や個人投資家、そして自社従業員が引受先として参加するアンバサダーラウンドという形を選択しました。

■ 市場背景・事業進捗

「みんなの社食」は、提供する料理の美味しさにこだわり、食べログ百名店や評点3.7以上の有名店・人気店のメニューを、日替わりでオフィスへ提供しています。美味しいランチを通して組織の団結力向上や社内コミュニケーションの活性化、出社体験の向上など、企業が抱える課題解決に貢献し、同時に飲食店の新たな収益基盤の構築に取り組んでまいりました。

出社回帰が進む昨今、2026年4月には国の税制改正により食事補助の非課税上限額（※注1）が約40年ぶりに引き上げられました。実質賃金の向上や人的資本経営が重視される中、企業にとって福利厚生を通じた従業員支援は、今や重要な経営課題の一つです。

しかし従来の社員食堂を保有する施設は全国約177万社の企業のうち、わずか0.3%の5,433施設（※注2）に留まっており、多くの企業で対応が急務であるのが実情です。このような課題に対し、当サービスは大企業にしか存在し得なかった社食での「出来立ての美味しいランチ」を、オフィスの一角という限られたスペースだけで提供可能にしました。

大手企業からスタートアップまで幅広く導入いただいており、導入先企業様からは「料理が美味しいから自然と人が集まる」「他部署の人とも自然と会話が生まれる」といった声も多く、美味しい食事を通した温かな交流を生む「楽しい」ランチ体験も共に提供しています。

今後も、常にお客様と真摯に向き合い、感動的な顧客体験をお届けできるよう、一層の努力を続けてまいります。

*注1：食事補助の非課税限度額について：企業が従業員に提供する食事代のうち、一定の要件を満たすことで所得税が課されない（福利厚生費として計上できる）制度。これまで月額3,500円（税別）だった非課税上限額が、2026年4月の税制改正により月額7,500円へと約40年ぶりに引き上げられました。

*注2：厚生労働省『令和元年度 衛生行政報告例の概況』事業所給食施設数は5,433施設。

■出資者（一部）からのコメント

アンバサダーラウンド 資金調達出資者一覧（一部・順不同）アンバサダーラウンド 資金調達出資者一覧（一部・順不同）アンバサダーラウンド 資金調達出資者一覧（一部・順不同）＜アンバサダーラウンド 資金調達出資者一覧（一部・順不同）＞

suswork株式会社 代表取締役 田岡 凌 氏

株式会社MIRAIS 代表取締役社長 重松 宏志 氏

株式会社m design 代表取締役 町田 英丈 氏

法人向けフードデリバリーサービス 元取締役 小池 伸夫 氏

株式会社西インド会社 代表取締役 外ノ池 祐太 氏

株式会社みんなの社食 社外取締役 細田 薫

株式会社みんなの社食 取締役エバンジェリスト 鈴木 純太

株式会社みんなの社食 プロダクトチーム 服部 奈央

株式会社みんなの社食 レストランサクセスチーム 片山 千波

株式会社みんなの社食 オペレーションチーム 榎本 華波

株式会社みんなの社食 パートナーサクセスチーム 熊本 樹也

■代表取締役CEO 齋藤武仁 コメント

前回のシードラウンド以降、想定を超えるペースで多くの企業様にご導入いただき、こうしてプレシリーズAを実施できたことを大変嬉しく思っております。そして今回、この資金調達をアンバサダーラウンドという形で行うことを決めました。

「みんなの社食」は働く人の食のインフラを目指しており、プラットフォームである以上、飲食店様・配送パートナー様・導入企業様、そして私たち自身のチームメンバーを含むあらゆるステークホルダーと共に創り上げていくものです。ありがたいことに、日頃から関わってくださる方々の中から「一緒に広げたい」「応援したい」と声を上げてくださる方が多くいらっしゃいました。

このインフラをステークホルダーの皆様と共創していきたいという想いが、アンバサダーラウンドという選択の原点です。さらに、従業員全員が自ら出資者として手を挙げてくれたことは、経営者として何より心強く、誇りに感じています。いただいたご期待に全身全霊でお応えし、顧客体験のさらなる進化に取り組んでまいります。

■採用について

「みんなの社食」は導入企業様やユーザーに利便性を届け、飲食店様には安定した店舗外収益という価値を提供しています。「三方良し」のプラットフォームを確立し、さらなるプロダクト強化を加速させるべく、現在はコアメンバーとなる正社員の採用および組織体制の構築を進めています。

「顧客体験」という当社の最も大切な行動指針に基づき、これまでにない価値を共に創り上げてくれる情熱的なメンバーを募集しています。

採用に関してお問い合わせ先：

https://hrmos.co/pages/minshoku/jobs

■「みんなの社食」とは

「みんなの社食」は、食べログ3.7以上や百名店といった行列の絶えない有名店の料理を自社の社食として導入できるサービスです。週1回から手軽に導入でき、利用頻度に応じて店舗もメニューも毎回変わるため、飽きずにお楽しみいただけます。従業員は、熱々のビュッフェ形式の料理を1食500円、ワンコインのみで利用可能です。オフィスのランチ難民問題の解決だけでなく、「同じ釜の飯を食べる」という食を通じた楽しいランチ体験を提供することを目指し、組織の団結力や出社体験の向上に寄与します。

お問い合わせ先：https://minshoku.jp/contact/

■株式会社みんなの社食

企業名：株式会社みんなの社食

代表者 : 代表取締役CEO 齋藤 武仁

設立：2024年6月19日資本金：100,000,000円

事業内容：有名店社食サービス「みんなの社食」の企画、運営

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F

HP：https://minshoku.jp/lp02/