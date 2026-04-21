NetflixキッズカテゴリーでNo.1を記録した「ベベフィン」、日本での劇場公開が決定

The Pinkfong Company, Inc.

『ベイビーシャーク』で世界的に知られるグローバルエンターテインメント企業・ピンクフォンカンパニー（The Pinkfong Company）は本日、「ベベフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド（原題：Bebefinn Sing-Along Movie: Into The Pinkfong World）」が、角川ANIMATION配給のもと、9月4日より日本全国の劇場で公開されることを発表しました。

本作では、「ベベフィン」がついにスクリーンに登場。ピンキッツやベイビーシャークをはじめ、ベベフィンの兄妹であるボラーとブロディなど、おなじみのキャラクターたちが集結します。いっしょに歌って楽しめるシンガロング形式を採用し、「Baby Shark」などの人気楽曲に加え、新曲も収録。色彩豊かな2D・3Dアニメーションで描かれる、心あたたまるストーリーをお楽しみいただけます。

本作では、フィンがベイビーシャークと遊んでいる最中に突如タブレットの中へ引き込まれてしまうところから物語が展開します。タブレットのバッテリー残量が少なくなるなか、兄妹のボラーとブロディはピンキッツと力を合わせ、驚きと楽しさに満ちた不思議な世界からフィンを救い出す冒険に挑みます。

新たに公開されたポスターには、フィン、ボラー、ブロディの3兄妹に加え、“ピンキッツワールド”から登場するピンキッツとベイビーシャークが勢ぞろい。カラフルで躍動感あふれるビジュアルに仕上がっています。さらに予告編では、YouTubeにおいて最多再生を記録した「Baby Shark Dance」で広く知られる楽曲「Baby Shark」も使用されています。

「ベベフィン」はローンチ以来、グローバルで急速に展開を拡大し、Netflixのキッズランキングでは11カ国で1位を獲得、さらに25の国と地域でトップ10入りを果たしています。オンラインでも存在感を高めており、公式YouTubeチャンネルの登録者数は累計で8,500万人を突破、TikTokのフォロワー数も700万人を超えました。日本においても、TBSでのテレビ放送をはじめ、各種オフラインイベントやポップアップストアを通じて注目を集めています。さらに、Amazon Japanではベベフィンのおもちゃが複数カテゴリで売上1位を獲得するなど、日本市場での存在感を一層高めています。

こうした人気の高まりを背景に、本作の劇場公開により、「ベベフィン」を大スクリーンでお楽しみいただけます。家族で楽しめる作品として、映画館で音楽を一緒に楽しむ特別な体験をお届けします。なお、ゲスト声優や来場者特典、特別上映イベントなどの詳細は、今後順次発表予定です。

【べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド作品概要】

◼︎あらすじ:

元気いっぱいな赤ちゃんの【フィン】、ユニコーンが大好きなお姉ちゃんの【ボラー】、海賊に憧れるお兄ちゃんの【ブロディ】は、とっても仲良しの３兄弟！

ある日の夜、突然タブレットから出てきたキラキラ光る魔法のライトをフィンが手にすると、画面の中へ吸い込まれちゃった！そこには恐竜や車たち、【ベイビーシャーク】とサメの家族が歌って踊る、【不思議な世界＝ピンキッツワールド】が広がっていた！フィンを探すため、ボラーとブロディは、魔法使いのピンクのきつね【ピンキッツ】とともに、フィンを探す冒険に出る！

◼︎原作: The Pinkfong Company

◼︎原題: Bebefinn Sing-Along Movie: Into The Pinkfong World

◼︎配給: 角川 ANIMATION

◼︎コピーライト: (C)︎The Pinkfong Company All Rights Reserved

【ピンクフォンカンパニー(The Pinkfong Company) 会社紹介】

ピンクフォンカンパニー（The Pinkfong Company）は、世界中に楽しい体験を届けるグローバルエンターテインメント企業です。

ピンキッツ、ベイビーシャーク、ベベフィンといったグローバルキャラクターIPを活用し、オリジナルアニメーション、ワールドライブツアー、インタラクティブゲームなど、多岐にわたるコンテンツを展開。世界中の人々をコンテンツでつなぎ、喜びとひらめきを届けています。

現在はアニメーション、公演、出版など、グローバルエンターテインメント企業としてのビジネスをさらに拡大しています。

日本においても、ベイビーシャークミュージカル全国ツアーを展開するほか、NetflixやU-NEXTなどの配信プラットフォームにて、ベイビーシャークやべべフィンシリーズを人気配信中です。

公式ウェブサイト： https://www.pinkfong.com/jp/