「お腹が鳴る音」の不安を軽減！独自の3層構造で音漏れを軽減する、静音腹巻「An-On」が4/21(火)よりMakuakeにて先行販売開始

株式会社Toride

岡山を拠点にQOL向上アイテムを展開する株式会社Toride は、コントロールが難しい急な「腹鳴り（お腹の鳴る音）」を独自の3層構造で軽減する、静音腹巻「An-On」を、2026年4月21日（火）12:00より、応援購入サービスMakuakeにて先行販売を開始いたします。

▼プロジェクトURLはこちら

https://www.makuake.com/project/an-on/

■ 開発背景：77.8%が抱える「お腹の音への不安」と１通のメッセージ

過去に「おならの音とニオイを軽減するパンツ」で達成率735%を記録した「Toride Pants」のプロジェクトに寄せられた、「お腹の鳴る音も遮音できるアイテムが欲しい」というユーザーの切実な声から、この「An-On」プロジェクトは誕生しました 。

自社で実施した400名のアンケート調査で、実は77.8%の人が「お腹の音が周囲に聞こえるかもしれない」という不安を抱えていることが明らかになりました 。特に「恥ずかしい（54.3%）」「集中できない（16.5%）」といったメンタル面への影響が大きく、静かな空間での腹鳴りは日常的なストレスとなりQOLを低下させています 。

■ An-Onとは？製品特長と由来

「An-On」は、お腹の音を止める商品ではなく、独自の構造で音を「外に漏らしにくい」ことに特化した新しいアプローチのウェアです 。

※音が消える商品ではなく音を外に漏らしづらい構造の商品となります。

※効果には個人差があります。

An-Onには、「安心」と「穏やかな音」という２つの願いが込められています。

そして、腹巻を従来の「防寒具」から「静音ウェア」へ再定義します。

独自の3層サンドイッチ構造

肌側と外側には伸縮性に優れたストレッチジャージ素材を採用 。中央には、主にアウトドアウェアで使用される、風や音を通しにくいナイロン素材をボンディング加工して配置しました 。この3層構造が音波を効率的に遮断し外に漏れにくくします 。

平均4～10dBの静音を実現

自社テストの結果、お腹の音の主要な周波数域において平均4～10dBの静音効果を確認しました 。不快な音を外に漏らしづらい構造になっており着用することでの安心感に繋がります。

腹巻としても暖かい

アウトドアウェアで採用される「風」を通さないナイロンをボンディング加工しており、体温を外に逃がしづらいため腹巻としても暖かい。

背中部分は伸縮性の高いジャージ素材でストレッチ性もあり着用感も気にならない。

「着る、保険」としての安心感 。その他にも、薄型でストレッチ性が高いため、日常のコーディネートを邪魔しません 。着用しているだけで「もし鳴っても大丈夫」という安心感を得られる、メンタルウェルネスに貢献するアイテムで安心の日本製となります。

■ 活用シーン

受験・試験会場：静まり返った教室内での試験中に。

ビジネス会議：張り詰めた空気の会議室やプレゼン中に。

オフィス勤務：静かな執務エリアでのデスクワークに。

長距離移動：新幹線や飛行機など、隣の人との距離が近い空間で。

鑑賞シーン：映画館やコンサートホール、美術館などの静寂な場所で。

など様々なシーンでご活用いただけます。

■ Makuakeプロジェクト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121189/table/18_1_ac48962d1effa99cc0cdb6b05123da41.jpg?v=202604221251 ]

※先行販売のため販売予定数量を超えた場合は販売終了となります。

プロジェクトページはこちら :https://www.makuake.com/project/toride_an-on/

実行者の紹介

超早割リターン例２枚セット割りのリターン例

慢性症状を「隠すから、乗り越える」をコンセプトに、デリケートな悩みに寄り添う製品開発を行っています 。今回は、私たち自身もチャレンジ商品です！開始前にすでに多くの反響をいただきました。

ただ、悩みを隠すだけでなく、安心して自分らしくいられる支えが必要だと考えております。

不安な気持ちを乗り越え、前を向いて歩みだすための力を提供することが私たちの使命です。

本製品が、皆さまの日常に穏やかな時間と、新たな自信をもたらすことを心から願っております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Toride

〒700-0831

岡山市北区京橋町9-7 清水ビル302

メール：info@toride-y.com

平日：9:00～18:00