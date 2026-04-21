「ファイアーエムブレム 1/7スケールフィギュア アクア」予約受注開始のお知らせ

株式会社インテリジェントシステムズ

◆商品特設ページ

https://www.intsys.co.jp/goods/fireemblem-figure/14.html



◆グッドスマイルカンパニー 商品ページ

1/7スケールフィギュア アクア（白き歌姫）

https://www.goodsmile.com/ja/product/1144407

1/7スケールフィギュア アクア（黒き歌姫）

https://www.goodsmile.com/ja/product/1144408

商品紹介

『ファイアーエムブレム』シリーズの開発元・インテリジェントシステムズが企画・進行・監修を行う、フィギュア企画最新作！

『ファイアーエムブレムif』より、運命に翻弄される歌姫「アクア」が1/7スケールフィギュアで登場！

暗夜王国の王女として育ち、白夜王国へ連れ去られた複雑な生い立ちのアクア。

二つの国の狭間で揺れる数奇な運命に抗いながら歌い続ける彼女の姿を、「白き歌姫」と「黒き歌姫」の2つの衣装で立体化しました。

白き歌姫

商品情報

【商品名】 ファイアーエムブレム 1/7スケールフィギュア アクア（白き歌姫）

【価格】 税込32,780円

【受注開始日】 2026年4月21日(火)

【発売日】 2027年6月予定

【仕様】 プラスチック製塗装済み完成品、1/7スケール、専用台座付属

【サイズ】 全高 約280mm（台座含む）

【原型制作】 上下茜（Knead）/chiaki（Knead）

【彩色】 井本絵美子（Knead）

【発売元】 株式会社インテリジェントシステムズ

【販売元】 株式会社グッドスマイルカンパニー

黒き歌姫

商品情報

【商品名】 ファイアーエムブレム 1/7スケールフィギュア アクア（黒き歌姫）

【価格】 税込32,780円

【受注開始日】 2026年4月21日(火)

【発売日】 2027年6月予定

【仕様】 プラスチック製塗装済み完成品、1/7スケール、専用台座付属

【サイズ】 全高 約280mm（台座含む）

【原型制作】 上下茜（Knead）/chiaki（Knead）

【彩色】 井本絵美子（Knead）

【発売元】 株式会社インテリジェントシステムズ

【販売元】 株式会社グッドスマイルカンパニー

◆商品特設ページ

https://www.intsys.co.jp/goods/fireemblem-figure/14.html



◆グッドスマイルカンパニー 商品ページ

・1/7スケールフィギュア アクア（白き歌姫）

https://www.goodsmile.com/ja/product/1144407

・1/7スケールフィギュア アクア（黒き歌姫）

https://www.goodsmile.com/ja/product/1144408

※写真はすべて制作中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※手作業による彩色のため、商品ごとに多少の差異があります。

※画像はイメージです。

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