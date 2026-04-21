『Delta Force』新シーズン「エコー」本日配信開始！デルタ祭りまもなく開催＆新オペレーター参戦、『トゥームレイダー』コラボも決定！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なタクティカルFPS『Delta Force』を手がける Team Jade は、最新シーズンアップデート「エコー」を本日より配信開始したことを発表しました。本シーズンでは、ゴールデンウイークより開催予定の期間限定イベント「デルタ祭り」において、レジェンド武器スキンの無料配布や期間限定デルタチケット最大2,600枚が獲得できるなど、豪華報酬が用意されています。さらに、新オペレーターとして偵察型オペレーター「モールス」が参戦し、戦場に新たな戦術的選択肢をもたらします。加えて、人気シリーズ『トゥームレイダー』とのコラボレーションも発表され、オペレーター「ルナ」を通じてその世界観がゲーム内に展開されます。

そのほか、オペレーションズおよびウォーフェアの両モードにおいても大規模なコンテンツアップデートが実施されており、戦闘体験はさらなる進化を遂げています。加えて、新たな近接武器やコレクションアイテムなど、カスタマイズ要素の拡充も行われ、プレイヤーごとの個性を表現できる要素が一層充実しています。

■「デルタ祭り」開催――レジェンド報酬＆デルタチケット2,600枚を獲得

ゴールデンウイークより、期間限定イベント「デルタ祭り」が開催されます。本イベントに先立ち、ログインするだけでレジェンド武器スキンを無料で入手可能です。さらに、イベント期間中はプレイや各種チャレンジを通じて、期間限定デルタチケット最大2,600枚を獲得できるほか、多彩な報酬が続々と解放されていきます。日々のプレイがそのままリターンにつながる、遊ぶほどにお得なイベントとなっており、ゴールデンウィークを彩る注目コンテンツとしてぜひお見逃しなく。

■『トゥームレイダー』コラボ決定――ララ・クロフトの精神を戦場で体現

本シーズンでは、『Delta Force』は人気シリーズ『トゥームレイダー』との公式コラボレーションが実施されます。今回のコラボでは、オペレーター「ルナ」がララ・クロフトの象徴的な精神を体現する特別な外観として登場し、その魅力を『Delta Force』の世界観の中で表現します。

あわせて、コラボテーマに沿ったゲーム内体験も展開予定となっており、プレイヤーはサバイバル精神や探索要素を取り入れた特別なコンテンツを通じて、両作品の世界観が融合したゲームプレイを楽しむことができます。

■新オペレーター「モールス」参戦――戦場を支配する偵察オペレーター

本シーズンの新要素として、新オペレーター「ルーク・エバリー」（コードネーム：モールス） が登場します。モールスは偵察型オペレーターとして参戦し、索敵・妨害・戦場コントロールを得意とするオペレーターです。敵の動きを撹乱しながら戦況に揺さぶりをかけ、チームに有利な状況を生み出す能力を持ちます。あわせて、新武器として高い継戦能力を誇るAR57、および重装甲にも対応する大口径スナイパーライフル M82 が追加され、戦術の幅がさらに広がります。

■オペレーションズ拡張＆ウォーフェア新マップ登場――探索と戦闘体験がさらに進化

本シーズンでは、オペレーションズおよびウォーフェアの両モードにおいて、プレイ体験を広げる新要素が多数追加されます。

まずオペレーションズモードでは、探索性とプレイヤー主導の体験を強化するアップデートが実施されます。戦場には新たに「トレジャーハント＆ギフト」が登場し、プレイヤーは報酬の発見や保管に加え、他プレイヤーへメッセージを残すといったインタラクションを通じて、これまで以上に自由度の高い探索を楽しむことができます。さらに、敵を倒して入手できるドッグタグを収集することで報酬獲得につなげる要素や、「マンデルブリック」を用いた高レアリティアイテムの交換など、戦闘とリワード体験を結びつける新たな導線も用意されています。

また、シーズン中盤からは「パルクールチャレンジ」が登場予定です。移動技術を競うランキング要素が導入され、オペレーターごとの特性を活かした立体的なプレイが求められるなど、新たな腕試しの場として注目されています。

一方、ウォーフェアモードでも大きなアップデートが行われます。新マップ「ウマス運河」が追加され、「移動より戦闘」をコンセプトに設計された高密度な戦闘体験を提供します。広大なプレイエリアの中に塹壕や屋内空間、中央の貨物船チョークポイントなど多様な戦闘環境が配置されており、戦況に応じた戦術判断が求められます。さらにD1エリアではミサイル攻撃によって建物を破壊し、巨大なクレーターを形成することで、戦況をリアルタイムに変化させるダイナミックな戦闘が展開されます。本マップは「攻防」および「占領」モードに対応し、より戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■新コレクションアイテム＆近接武器登場――戦場に個性と運命を刻む

本シーズンでは、新たなコレクション要素および近接武器が登場し、プレイヤーのカスタマイズ体験がさらに広がります。新たな近接武器「フォーリングスター」は、鋭いビジュアルと演出性を兼ね備え、戦場における存在感を際立たせるアイテムとして実装予定です。

あわせて、コレクションチャームとして「タロットカード」も登場。戦場に「運命」のモチーフを取り入れたユニークなデザインとなっており、プレイヤーの個性をさりげなく表現できる要素として注目されています。今後はシークレット要素の存在も示唆されており、収集やカスタマイズの楽しみがさらに広がる内容となっています。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

PlayStation：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/

XBOX：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)

Steam：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese

X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

Discord：https://discord.gg/deltaforcejp

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。