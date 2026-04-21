【数量限定！】触って見て楽しめるポップアップ絵本『もっと たべるのだあれ？』のサイン本、4月22日（水）「絵本ナビ」サイト内にて発売決定！
東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、どうぶつたちの表情が可愛い立体絵本『新装版 もっと たべるのだあれ？』サイン本を絵本ナビサイト内にて4月22日（水）20：00より発売することをお知らせします。
ページを開け閉めすると、ポップアップのしかけで、どうぶつたちの口がモグモグ、ムシャムシャと動きます。何度も繰り返して遊べ、親子での読み聞かせにもぴったりです。
今回、イラスト入りの直筆サインは、本書に登場するどうぶつが描かれています。
この機会に是非お求めください。
※数量には限りがございます。お早めのご注文をおすすめいたします。
※サイン入り絵本の発売日は2026年4月22日（水）20：00からとなります。お届けは発売日以降となります。
※名入れではありません。
※1点1点手描きのため、それぞれ風合いが異なります。また、描かれたどうぶつは選べません。ご了承ください。
【作家プロフィール】
●すぎはら けいたろう
絵本作家/グラフィックデザイナー。
絵本とデザインの仕事を中心に幅広いジャンルで活動中。
様々な素材を組み合わせた作品は、ガラクタを集めたオーケストラのように、賑やかで楽しいハーモニーを奏でる。イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選。『たべるのだあれ？』がA’Design Award（イタリア）、Indigo Design Award（オランダ）でともに金賞受賞。
Instagram : ＠keitarosugihara
YouTube : www.youtube.com/@KEITAROSUGIHARA
●『新装版 もっと たべるのだあれ？』
著：すぎはら けいたろう
定価：1,760円（税込）
発売日：2025年11月17日
判型：182×195mm／20ページ
ISBN：978-4-88574-599-7
発行所：東京書店株式会社
東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net
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・絵本ナビ： https://www.ehonnavi.net/