【数量限定！】触って見て楽しめるポップアップ絵本『もっと たべるのだあれ？』のサイン本、4月22日（水）「絵本ナビ」サイト内にて発売決定！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、どうぶつたちの表情が可愛い立体絵本『新装版 もっと たべるのだあれ？』サイン本を絵本ナビサイト内にて4月22日（水）20：00より発売することをお知らせします。

ページを開け閉めすると、ポップアップのしかけで、どうぶつたちの口がモグモグ、ムシャムシャと動きます。何度も繰り返して遊べ、親子での読み聞かせにもぴったりです。

今回、イラスト入りの直筆サインは、本書に登場するどうぶつが描かれています。

この機会に是非お求めください。

※数量には限りがございます。お早めのご注文をおすすめいたします。

※サイン入り絵本の発売日は2026年4月22日（水）20：00からとなります。お届けは発売日以降となります。

※名入れではありません。

※1点1点手描きのため、それぞれ風合いが異なります。また、描かれたどうぶつは選べません。ご了承ください。

【作家プロフィール】

●すぎはら けいたろう

絵本作家/グラフィックデザイナー。

絵本とデザインの仕事を中心に幅広いジャンルで活動中。

様々な素材を組み合わせた作品は、ガラクタを集めたオーケストラのように、賑やかで楽しいハーモニーを奏でる。イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選。『たべるのだあれ？』がA’Design Award（イタリア）、Indigo Design Award（オランダ）でともに金賞受賞。

Instagram : ＠keitarosugihara

YouTube : www.youtube.com/@KEITAROSUGIHARA

●『新装版 もっと たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年11月17日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-599-7

発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

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