ビジネスパーソンの学びと挑戦を応援するランチタイム「IDPパワーランチvol.5」が開催

アイデンティティー・パートナーズ株式会社

アイデンティティー・パートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：中野広介）は、ビジネスパーソンにグローバル基準の本質的な考え方に直接触れる機会を提供するオンライントークショウシリーズ「IDPパワーランチ」を開催しています。

組織開発・人材育成を手掛けるアイデンティティー・パートナーズ株式会社が、ビジネスパーソンにグローバル基準の「本質的な考え方」に直接触れる機会を提供したくて立ち上げました。

毎回異なるテーマで定期的に開催しています。



ビジネスにおいて日々直面する課題（人的資本、人材育成、変革推進、メンタルヘルス、キャリアなど）について、毎回テーマに沿ったスペシャリストを招きます。



第５回目 開催概要

今回のIDPパワーランチでは、元プロサッカー選手で実業家の鈴木啓太氏を招き、「心技体」の常識を覆すパフォーマンス向上術を深掘りします。モチベーションの波に頼らず、まず「体」を整えることで「技（仕事の質）」を高め、最終的に「心」の余裕を生むという、アスリート独自の戦略を伝授。

AI時代に差をつける生産性の本質や、多忙なリーダーでも実践できる「準備」と「習慣化」の極意を、ピッチでの切実な体験を交えてお届けします。体を資本に戦い抜くビジネスエグゼクティブ必見の50分です。

当日は公開コメントで質問も受け付けます◎ふるってご参加ください。



・開催日：2026年5月14日（木）12:00～12:50

・形式：オンライン（配信プラットフォーム：YouTube ）

・参加費：無料（事前登録制）



【ゲスト】

鈴木 啓太（すずき・けいた）

元サッカー日本代表 AuB株式会社 代表取締役CEO

サッカーどころ静岡県に生まれ育ち、小学校時代は全国準優勝。中学校時代は全国優勝を成し遂げ、高校は東海大翔洋高校へ進学。高校卒業後、2000年に浦和レッズへ加入し、2006年にJ1優勝、2007年にAFCチャンピオンズリーグ優勝を経験。2006、2007年には2年連続でJリーグベストイレブンに選出され、2009年より3年間キャプテンとしてチームを牽引。日本代表では、2002年にU-23サッカー日本代表に招集され最終予選ではキャプテンを務めた。そして2006年にオシム監督が日本代表に就任すると日本代表に選出され、オシムジャパンとしては唯一全試合先発出場を果たす。Jリーグ通算379試合出場、10得点。日本代表通算28試合出場。

2015年に現役を引退後は、実業家に転身してAuB（オーブ）株式会社を設立。「すべての人を、ベストコンディションに。」というミッションのもと、腸内細菌の研究を軸に“腸から整えるコンディショニング”を提案。体調管理のプロフェッショナルであるトップアスリートの腸内環境研究を基盤に、科学的な裏付けに基づいた商品・サービス開発を展開している。

2025年7月には、食品ブランド「aub food pantry」を立ち上げ、より多くの人が日常の中で“おなか想い”な選択をできるよう精力的に取り組んでいる。

そして同年10月には、“総合腸活ブランド”から「コンディションメーカー」へと進化を発表。食・睡眠・運動・メンタルの腸和を軸に、人々のコンディションをトータルで支える取り組みを進めている。

AuB株式会社HP https://aub.co.jp/

【対談者】

加井 夕子（かい・ゆうこ）

アイデンティティー・パートナーズ株式会社 取締役。

CTIジャパン 基礎コース修了

PLAYFOOL認定ファシリテーター

【モデレーター】

佐藤 悠平（さとう・ゆうへい）

専門商社に就職後、国会議員公設秘書として4年活躍。在籍中に、大臣政務官のサポートも経験する。

現在は株式会社lazy style代表取締役として、「人生の相関図を誰よりも面白くする。」をモットーとしている。ヒト・モノ・コトのストーリーや感情などエモーショナルな部分に注目し、"推す"ことを得意としている。得意分野は、政治・スポーツ・自治体など。

■お申し込み

以下Peatixイベントページよりチケットをお申し込みください（無料）

・申込URL：https://idp-powerlunch2605.peatix.com/(https://idp-powerlunch2605.peatix.com/)





今後の開催について

IDPパワーランチは、今後も月1回のペースで継続開催を予定しています。

ビジネスパーソンが本質に触れることで学びと挑戦を応援してまいります。

以上

【アイデンティティー・パートナーズ株式会社 概要】

商号：アイデンティティー・パートナーズ株式会社（IDENTITY PARTNERS CO., LTD,）

所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目20番13号ディアテックビル2F

設立：2023年3月

代表者：中野 広介

事業内容：人材育成事業（組織開発、人材開発支援サービス）・ビジネススクール運営事業

URL：https://www.idp-inc.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせ先】

経営企画部（佐藤）

pr@idp-inc.co.jp







