STATION Aiが提供するAIスタートアップ向けプログラム「AI Boost Program」に採択

カラクリ株式会社

カラクリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小田 志門、以下カラクリ）は、STATION Ai株式会社が提供するAIスタートアップ向けのアクセラレーションプログラム「AI Boost Program」に採択されたことをお知らせします。

本プログラムは、ソフトバンク株式会社およびNVIDIAの支援の下、AIスタートアップに対して、世界水準のAIインフラや技術支援、事業創出機会を提供する取り組みです。

当社は本採択を通して、ホワイトカラー業務およびコンタクトセンター業務における、安全性を担保したAIエージェント/CUA（Computer Use Agent ）の開発および事業成長をさらに加速していきます。

AI Boost Programについて

AI Boost Programは、日本発のAIスタートアップの成長加速を目的に、STATION Ai、ソフトバンクおよびNVIDIAの連携により提供されるプログラムです。

採択企業には、ソフトバンクのGPUシステム提供に加えて、NVIDIAのエンジニアによる技術支援、STATION Aiによる事業共創・案件創出支援などが提供されます。

採択背景と今後の展望について

当社は、国産LLMの研究開発をメインに、コンタクトセンター領域のAI開発/ホワイトカラー業務の工業化、フィジカルAI領域・AI for Science領域での社会実装に取り組んでいます。

今回の採択を通して、品質と効率を両立したAI環境の構築と、安全性を重視する企業内でのAIエージェントの成果創出の両面を推進し、より多くの顧客・社会課題に応えられる事業基盤の構築を目指します。今後は、AI Boost Programの支援の下、ビジネス開発を進めていきます。

コメント

カラクリ株式会社 代表取締役CEO 小田 志門

このたび、AI Boost Programに採択いただき、大変光栄に思います。STATION Ai、ソフトバンク、NVIDIAの皆さまの支援のもと、ホワイトカラー業務およびコンタクトセンター業務における、安全性を担保したAIエージェント/CUAの社会実装をさらに前進させ、日本におけるAI活用の前進を目指してまいります。

カラクリについて

カラクリは「FriendlyTechnology」というビジョンを掲げ、大規模言語モデル（LLM）のカスタマーサポートへの実用化を目指すAIスタートアップです。生成AIを活用した顧客対応AIエージェント『GeN』をはじめ、FAQ、オペレーター支援など、顧客接点からバックオフィス業務までを一気通貫で「自働化」するプラットフォームを提供しています。独自のガードレール技術や現場実装チーム（FDE）を強みに、SBI証券、高島屋、セブン銀行、星野リゾートなど、高度なセキュリティと対応品質が求められるエンタープライズ企業に選ばれ続けています。

公式サイト：https://karakuri.ai/(https://karakuri.ai/)

関連情報

STATION Ai株式会社 プレスリリース：［https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000095825.html］

STATION Aiについて

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に、さまざまな支援サービスを提供しています。1000社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等が参画し、オフィス環境の提供に加え、勉強会やメンタリング、マッチング機会などを通じて事業成長を支援しています。アジアにおけるオープンイノベーションの聖地 “innovation terminal” を目指しています。