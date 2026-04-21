非エンジニアでも即日アプリ開発。生成AI×バイブコーディングを学ぶ「AIプロトタイピング講座」を開講

株式会社スプリックス

株式会社Edutainment-Lab（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田久保健太）が運営するオンラインスクールMEキャンパスにて、生成AIを活用してアイデアを即座に形にする「AIプロトタイピング講座」を、2026年4月20日（月）より開講し、受講生の募集を開始いたしました。

本講座は、企業の事業開発に向けた「法人向け3ヶ月コース」と、副業や個人開発を目指す方に向けた「個人向け6ヶ月コース」を展開します。最新AIツールを駆使してプロ水準のモックアップを作る「バイブコーディング」のスキルに加え、ツールが進化しても色褪せない本質的な「考え方」を習得し、非エンジニアでも圧倒的なスピードで検証サイクルを回せる実践力を提供します。

■アイデアを形にできない「リソースの壁」を、AIによる“自走力”で打破

新規事業の立ち上げやプロダクト開発において、「優秀なエンジニアやデザイナーの採用難」「モックアップ作成にかかる時間的、金銭的ハードル」といった課題が多くの企業で顕在化しています。また個人においても、「優れたアイデアはあるが、人的リソースや費用がないため形にできない」という壁が存在します。リソース不足が常態化する現代において、エンジニアの確保やアウトソースに頼るのではなく、企画担当者や個人のクリエイター自身が、AIの力を使って即座にアイデアを形にし、スピーディーに検証サイクルを回せる自走力が不可欠となっています。

■AIツール進化の潮流と、陳腐化しない本質的な「思考法」の重要性

現在、厳密なプログラミングコードを書かずに、AIとの自然言語による対話だけでシステムやアプリのプロトタイプを構築する「バイブコーディング」という手法が大きなトレンドとなっています。高度なプログラミング知識を持たない非エンジニアであっても、実用的な画面設計やモックアップを自作できる環境が整いつつあります。しかし、AIツールは日進月歩で進化しており、「特定のツールの使い方」を暗記するだけではすぐにスキルが陳腐化してしまいます。これからの時代は、AIを使いこなすための「思考法」や「構造化する力」そのものを身につけることが、競争力を維持する最大の鍵となります。

■けいすけ氏監修、声と自然言語でアイデアを形にする「AIプロトタイピング講座」

この度MEキャンパスでは、開発現場のリソース不足や個人の技術的な壁を打破するため、完全実践型の「AIプロトタイピング講座」を開講します。自律型AIエージェントの開発等で活躍するけいすけ氏（https://x.com/kei31）監修のもと、GeminiやAquaVoice、Opalといった最新のAIツールを活用し、頭の中の構想を「声と自然言語」で即座にプロトタイプへ変換するスキルを習得します。企業の検証スピードを劇的に上げる「法人向け3ヶ月コース」と、じっくりと自身のアイデアを形にしていく「個人向け6ヶ月コース」をご用意しました。表面的なツールの操作方法ではなく、AIを使った問題解決のアプローチやUI/UXの構造化といった「基礎的な考え方」を徹底的に学ぶことで、今後新しいツールが登場してもすぐに応用できる一生モノのスキルを提供します。

■カリキュラム詳細：「考え方」の基礎から「実践・自走」へと導く3ステップ

Phase 1：AI思考 × UI/UX × 構造化（基礎）

ツールの使い方以前の「考え方」を理解します。人とAIの役割分担、プロンプト構造の基礎、UI/UX語彙とページ構造の理解など、頭の中の構想を「構造」に落とし込む基礎力を養います。

Phase 2：声でつくるプロトタイピング（中級～応用）

キーボードを使わず音声だけで構造を出し、UI語彙による音声ブラッシュアップを行うことで、プロトタイプの生成と修正サイクルを高速化させます。

Phase 3：AIアプリ構築 × 自動化 × ナレッジ化（実践）

アルゴリズム思考を学び、自然言語でAIアプリ（Opal等）を設計。法人向けコースではチームへ展開するためのナレッジ化を、個人向けコースではポートフォリオとしての完成度を高め、実務での自走を実現します。

■募集案内

・コース名：AIプロトタイピング講座

・募集開始日：2026年4月20日（月）

・受講期間：法人向け 3ヶ月 ／ 個人向け 6ヶ月

・対象者：

【法人】新規事業担当者、PM、企画職、チームの検証スピードを上げたい方

【個人】副業でプロダクトを作りたい方、プログラミング未経験からアイデアを形にしたい方

・講座詳細：https://mecampus.org/courses/gen-ai-vibecoding/

・資料請求フォーム：https://mecampus.org/form/catalog_genai_proto.html

・オンライン無料相談会：https://mecampus.org/form/private_consultation_genai_proto.html

受講により制作できる成果物や、法人・個人それぞれの目的に合わせた学習の進め方を無料でご相談いただける「オンライン無料相談会」を随時実施しております。上記URLよりお気軽にお申し込みください。

■MEキャンパスについて

「MEキャンパス」は、独自のサポート体制で学ぶオンライン学習プラットフォームです。アウトプット中心の学びと全方位型のサポートによる学習サイクルによって学習が続き、成果につながる学習を提供します。

リスキリングの需要

デジタル技術の急速な発達によってこれまで身につけた知識やスキルが通用しなくなるとの予測から、リスキリングが注目されています。「MEキャンパス」はリスキリングとしての需要もあり、クリエイター職への就業を目的にカリキュラムを受講する学生も在籍しています。

アウトプット中心の学習と全方位型サポート

「MEキャンパス」では学習者自身が手を動かし課題を制作することをベースに、必要に応じて動画教材で知識を補う、実践を中心にした学習を行います。また、課題制作を通じたスキル習得の成果の支援として、専門コーチやAIアシスタントからのアドバイス、他の学生との交流機会、企業と連携したプロジェクトへの参加、それらをナビゲートするコミュニティマネージャーといった全方位的なサポートを提供します。

＜関連リンク＞

・HP：https://mecampus.org/

・note：https://note.com/mecampus/

■コース概要

MEキャンパスのクリエイターコースでは、しっかり学べる総合学科と、短期集中で学べる専攻学科をご用意いたしました。提携先通信制高校と同時入学する通信制高校同時入学コースでは、高卒資格を取得いただけます。

クリエイターコース

■総合学科（1年）：3DCG総合学科、Unity総合学科

- 幅広く学びたい方へ

■専攻学科（3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月）：VTuberモデリング専攻、CGモデリング入門専攻、2Dゲーム開発専攻 / ビジネスコース 生成AIマスター講座

- 特定スキルにフォーカスしたい方へ

通信制高校同時入学コース（3年間）

通信制高校の松陰高等学校へ同時入学すると、高卒資格の取得が可能です。

＜提携通信制高校＞

松陰高等学校（学校法人山口松陰学園）

事業内容：広域通信制・単位制高等学校

所在地：山口県岩国市錦町宇佐郷507番地

代表者：校長 湯山 俊樹

■株式会社Edutainment-Lab 概要

総合教育カンパニーであるスプリックスのグループ会社です。「教育×エンタメ」に特化した事業を展開しており、メタバースを活用したオンライン学習プラットフォームに加え、XRやVTuberなどを活用したエンタメコンテンツを提供しています。

名称 ：株式会社Edutainment-Lab

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役 田久保 健太

URL ：https://edutainment-lab.com/